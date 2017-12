Milioane de dolari pentru memoriile vedetelor

Celebrităţile nu au întotdeauna un cuvânt greu de spus, dar se bucură de expunere mediatică maximă. Indiferent de conţinut, vând bine şi o reţetă de succes este respectată cu sfinţenie. Astfel, celebra cântăreaţă americană Katy Perry a primit o ofertă de două milioane de lire, pentru a publica o carte care să conţină dezvăluiri despre relaţia sa cu actorul britanic Russell Brand, dar şi despre divorţul de acesta. Se pare că trei publicaţii se luptă pentru a obţine un contract cu artista în vârstă de 27 de ani, dorind ca prin intermediul acestei cărţi să fie făcută publică şi versiunea ei asupra întregii poveşti. Despărţirea celor două vedete rămâne învăluită în mister, având în vedere că de când Russell Brand a depus actele de divorţ, niciunul dintre ei nu a făcut vreo declaraţie oficială cu privire la motivul separării. ”Când lucrurile mergeau bine între ei, Katy vorbea încontinuu despre el. De când s-au despărţit, însă, niciunul dintre ei nu a zis nimic, asta face ca preţul să rămână ridicat”, au declarat surse din mediul publicistic. Russell Brand, în vârstă de 36 de ani şi Katy Perry s-au despărţit în luna decembrie, la doar 14 luni de la căsătorie, invocând diferenţe ireconciliabile.

Şi o vedetă de alt calibru, actorul american Jeff Bridges, s-a asociat cu activistul social Bernie Glassman, pentru a scrie un ghid de consiliere spirituală, intitulat ”The Dude and the Zen Master”, ce va fi publicat de editura Blue Rider Press, în toamna acestui an. Cei doi vor oferi cititorilor sfaturi pentru a avea o viaţă fericită şi împlinită şi îi învaţă ce trebuie să facă pentru a lăsa în urma lor lucruri pozitive. Actorul şi muzicianul Jeff Bridges, în vârstă de 62 de ani, este încântat de acest proiect, care îi oferă posibilitatea de a împărtăşi cu cei din jur câteva principii din experienţa lui de viaţă. ”Pe platoul de filmare fac tot ce pot pentru a rămâne cu mintea şi sufletul deschise. Partea mea preferată din timpul turnării unui film este atunci când improvizez cu ceilalţi artişti, când ajung să îi cunosc, când împărtăşim cu toţii aceeaşi încântare şi ne inspirăm unii pe ceilalţi. Acest lucru înseamnă intimitate. Exact asta caut şi în viaţă”, a declarat Jeff Bridges.

Actorul şi muzicianul Jeff Bridges a debutat pe marile ecrane în 1971, în filmul ”The Last Picture Show / Ultimul spectacol cinematografic”, ce i-a adus prima nominalizare la Oscar. Jeff Bridges a fost nominalizat la premiile Academiei de Film americane şi în 1974, pentru rolul din ”Thunderbolt and Lightfoot / Pe urmele banilor”, în care l-a avut ca partener pe Clint Eastwood. Unul dintre cele mai notabile roluri ale sale este cel din ”Tron”, un SF cult, lansat în 1982, în care a interpretat rolul unui programator de jocuri video. Jeff Bridges a fost nominalizat la Oscar şi în 1984, pentru rolul din ”Starman / Omul din stele”. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, Jeff Bridges a impresionat critica de specialitate cu rolurile din ”Against All Odds / Pe urmele lui Jessie” în 1984, ”Jagged Edge / Lama zimţată” din 1985, ”Fearless / Stare de şoc” din 1993 şi în clasicul cult al fraţilor Coen, ”The Great Lebowski / Marele Lebowski” în 1998. În 2000, Jeff Bridges a primit a patra nominalizare la Oscar, pentru rolul din ”The Contender / Persona non grata”, iar în 2005 a filmat din nou cu regizorul Terry Gilliam, fiind distribuit în ”Tideland / Ţara minunilor\", după precedenta lor colaborare de succes la pelicula ”The Fisher King / Regele pescar” din 1991. În 2008, veteranul actor american a fost distribuit în ”Iron Man / Omul de oţel”, iar în 2009 a jucat în drama ”Crazy Heart / Curaj nebun”.