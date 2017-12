Milioane de lei, împărţiţe discreţionar firmelor cu stigma “PDL”

COMPLIMENTELE ADUC BANI Undeva, în România anului 2011, aflată sub ocupaţie pedelistă, un primar complimenta un ministru, după semnarea unor contracte ce aducea localităţii două proiecte cu finanţare europeană de peste 85 milioane de lei. “După un clasament al nostru, al primarilor, sunteţi cea mai frumoasă ministru din câte a avut România din 1990 încoace”, i-a spus edilul localităţii Sânnicolau Mare Elenei Udrea, la semnarea contractelor. Sânnicolau Mare are o importanţă aparte pentru pedelişti, de când Traian Băsescu şi-a lansat ultima candidatură aici. Poate şi ăsta a fost motivul pentru care edilul oraşului a primit cele două proiecte cu bani europeni. În ce priveşte complimentul făcut Elenei Udrea nu era unui gratuit. În definitiv proiectul cel mai important din punct de vedere financiar este cel legat de modernizarea şi reabilitarea infrastructurii urbane a oraşului Sânnicolau Mare prin realizarea de drumuri orăşeneşti şi trotuare, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafaţă, modernizare parcuri, valoarea totală a proiectului fiind de peste 83.000.000 lei. Lucrările de modernizare au fost împărţite în şase loturi, care, în final, au fost câştigate de firme care sunt, într-un fel sau altul, apropiate de PDL. Dar asta nu aduce nimic nou sub soare.

BANI UTILIZAŢI “ABUZIV” Institutul pentru Politici Publice (IPP) cere ca mecanismul de acordare a banilor din Fondul de Rezervă, despre care susţine că ar fi fost utilizaţi “abuziv” de Guvern de-a lungul anilor, să nu se mai facă de către Executiv, ci de o comisie parlamentară specializată. Cea mai recentă analiză a IPP constată că resursele Fondului de rezervă aflate în prezent la dispoziţia Guvernului se alocă în continuare discreţionar către autorităţile locale conduse de reprezentanţii partidului/partidelor aflate la guvernare”. Din analizele IPP rezultă că, atât în 2009, odată cu schimbarea puterii, cât şi în 2010, 60 sau 70% din sumele alocate se duceau către primăriile municipiilor şi oraşelor conduse de primari ai PDL. IPP mai arată că “Parlamentul aprobă o sumă prin Legea bugetului de stat, dar Guvernul face ulterior ce vrea, mărind-o prin rectificări bugetare succesive, netransparente şi nepredictibile, pentru calcule politice evidente. Aceste rectificări obişnuiesc să se facă în ultimele luni ale anului - anul trecut, de exemplu, Guvernul alocând către primăriile conduse de primari ai propriului partid nu mai puţin de 40 de milioane de euro, cu doar trei zile înainte de sfârşitul anului, atunci când atenţia publicului şi a presei este în general îndreptată spre alte priorităţi”.