Militar băut, implicat într-un accident rutier

10:52:40 / 17 Martie 2014

Pt. Canaris

Prietene,nu ai inteles reportajul,omul e din cadrul Centrului de scafandri,nu e sigur scafandru,scafandrii militari,marea majoritate sunt peste niv.tau de inteligenta,accept ca sunt si manelisti dar procentul e mic,grasi la fel sunt foarte putini,iar chestia cu faptul ca sunt inutili,nu stiu daca poti tu tine o conversatie pe tema asta,trebuie sa ai cunostinte(adica nu rude) destul de vaste in mai multe domenii,cred ca pe tine te dor salariile lor...te invit oricand sa o "freci" si tu la rece ,in ianuarie ,pe malul marii,intrand in apa care are 3 grade. Parerea mea esti influentat de alte evenimente din viata scafandrilor militari, invata sa tragi conluzii la nivel macro...te apreciez ca iti platesti impozitele. Cu stima de la un fost scafandru militar