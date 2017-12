Militar constănţean medaliat în Irak

În cadrul unei ceremonii desfăşurate în Baza militară Tallil din Irak, fruntaşul Adrian Marţincu, din Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi”, a fost decorat, la sfîrşitul săptămînii trecute, de către comandantul Forţei Multinaţionale din Irak, general Raymond Odierno. Medalia i-a fost conferită pentru modul exemplar în care şi-a îndeplinit misiunea dar şi pentru merite deosebite în activitate. nfanteristul marin Adrian Marţincu a participat în perioada 2004 - 2008 la misiuni internaţionale în Kosovo, Afganistan şi Irak, iar în anul 2007, la exerciţiul bilateral româno - american „Proof of Principle”, desfăşurat la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Marţincu are 36 de ani, este căsătorit şi are un copil. Batalionul 341 Infanterie a trecut de jumătatea perioadei de misiune în Teatrul de Operaţii din Irak, avînd pînă în prezent peste 500 de misiuni executate în zona de operaţii.