Militar găsit împuşcat în cap!

Alertă la Unitatea Militară de Tancuri Turda după ce, duminică, un subofiţer aflat în serviciu a fost găsit împuşcat în cap. Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului Militar Cluj, care iau în calcul atât varianta sinuciderii, cât şi posibilitatea unui accident sau a unei crime. „Subofiţerul efectua manevra de curăţare a armei din dotare. Noi am început o anchetă, luăm în calcul posibilitatea producerii unui accident de manevrare incorectă a armei, varianta sinuciderii, dar şi varianta unei acţiuni a unei terţe persoane din exterior, acţiune care poate fi voluntară sau involuntară. Deocamdată am făcut cercetare la faţa locului, am ridicat probe, s-a făcut şi autopsia, iar acum am dispus efectuarea unei expertize a armei, să vedem dacă vorbim sau nu de un accident“, a declarat procurorul de caz, colonelul Ioan Gavril Mora. Totodată, purtătorul de cuvânt al Diviziei 4 Infanterie „Gemina“, maiorul Dan Crişan, a declarat că subofiţerul găsit mort era angajat al UM 1515 Turda, avea 44 de ani şi nu era căsătorit. „Colegii îi vor purta mereu vie amintirea în suflet, a fost un coleg foarte de treabă, care se înţelegea bine cu toată lumea şi care lucra de mult timp în această unitate militară“, a adăugat maiorul Dan Crişan.