Militar mort într-un accident rutier

Şirul evenimentelor tragice care se petrec pe şoselele judeţului Constanţa pare sã nu se mai opreascã. Dupã ce joi, trei liceeni din Mangalia şi-au pierdut viaţa la intrarea în localitatea 23 August, ieri dimineaţã, în jurul orei 11.00, un alt bãrbat şi-a gãsit sfîrşitul între fiarele contorsionate ale unui autoturism Dacia. Incidentul s-a produs pe bulevardul Aurel Vlaicu, în faţa complexului comercial "Eden". Martorii spun cã un autocamion care venea din direcţia podului IPMC a intrat pe contrasens şi a lovit în plin un autoturism Dacia 1300. În urma impactului, aceasta s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate, prinzîndu-i în interiorul sãu pe şofer şi pe soţia acestuia. La locul accidentului a sosit echipa de descarcerare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã care, în ciuda eforturilor depuse, nu a mai putut face nimic pentru şoferul maşinii, acesta fiind deja mort. Femeia scoasã dintre rãmãşiţele Daciei a fost preluatã de o ambulanţã şi transportatã la Spitalul Judeţean Constanţa. Din primele verificãri efectuate de agenţii Poliţiei Rutiere Constanţa s-a stabilit cã autocamionul Roman, condus de Traian Pop, de 55 ani, a fost acroşat de un autotrailer Daf, la volanul cãruia se afla Ionuţ Moldoveanu, de 27 ani, şi care circula în aceeaşi direcţie. În urma coliziunii dintre cele douã autospeciale, camionul a fost împins pe contrasens şi s-a lovit frontal cu Dacia care circula dinspre intersecţia cu bulevardul Tomis. Unii martori susţin cã şoferul autotralierului ar fi lovit camionul în momentul în care încerca sã evite o altã maşinã care îi tãiase calea. "Eu am pus frînã, dar şoferul Daciei, în loc sã opreascã, s-a speriat şi l-am vãzut cum şi-a pus mîinile la ochi", a spus Traian Pop, şoferul camionului. El a adãugat cã are permis de conducere de 35 de ani şi nu i s-a mai întîmplat aşa ceva pînã acum. Poliţiştii constãnţeni au demarat o anchetã pentru a stabili cine se face vinovat de producerea nefericitului incident, susţinînd cã este un caz destul de dificil. Şoferul Daciei, Mihai Dãnãlache, de 32 ani, era caporal, angajal al Ministerului Apãrãrii Naţionale şi avea carnet de mai puţin de un an. Acesta, împreunã cu soţia sa Ionica, de 29 ani, rãnitã în acelaşi accident, au un copil elev în clasele primare. Tragicul incident a fãcut ca circulaţia pe şoseaua de centurã a oraşului sã fie paralizatã timp de cîteva zeci de minute, dupã înlãturarea rãmãşiţelor dezastrului, pompierii militari fiind nevoiţi sã spele combustibilul şi uleiul scurs pe şosea.