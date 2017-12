Militar român, mort în Afganistan

Un militar român a murit şi alţi patru au fost răniţi, dintre care trei se află în afara oricărui pericol, după ce un vehicul blindat a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat, marţi dimineaţă, în provincia Zabul, pe autostrada Kandahar-Kabul. Sergentul major Florin Bădiceanu a murit în timpul acordării îngrijirilor medicale, iar fruntaşul Marian Zamfir are răni mai serioase. El se află internat în spitalul militar de la baza Lagman, pentru tratament medical şi investigaţii de specialitate. Subofiţerul decedat, promoţie 2005, era la a doua misiune în Afganistan. Avea 31 de ani, era căsătorit şi tată al unui copil. Din 2002 până în prezent, peste 50 de militari români au fost răniţi în Afganistan, iar 12 au fost ucişi. România are în prezent 1.020 de militari în Afganistan, dintre care 982 în Forţa Internaţională de Asistenţă la Securitate (ISAF) a NATO şi 38 în cadrul operaţiunii Enduring Freedom, sub comandament american. La sfârşitul lunii ianuarie, Bucureştiul a decis să trimită 600 de militari suplimentari în această ţară, în cursul anului. Întăririle se adaugă celor 100 de militari suplimentari care vor fi trimişi în iunie 2010. Astfel, numărul militarilor români se va apropia de 1.800, potrivit Preşedinţiei române.

Guvernul american a transmis, prin intermediul ambasadorului la Bucureşti, Mark Gitenstein, condoleanţe pentru militarul român ucis marţi în Afganistan şi îi urează însănătoşire grabnică soldatului rănit în aceeaşi misiune, precizând că ”SUA datorează recunoştinţă curajoşilor membri ai armatei române. Sergentul-major Bădiceanu, fruntaşul Zamfir şi curajoşii lor camarazi şi-au realizat misiunile cu neînfricare şi îndeplinesc un rol crucial în lupta NATO împotriva tiraniei şi extremismului din Afganistan. SUA sunt mândre că România este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi în Afganistan”.

Tot marţi, cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar alte 14 au fost rănite în explozia unei biciclete-capcană în Lashkar Gah, capitala provinciei afgane Helmand, un fief al talibanilor. Provincia Helemand, în care 15.000 de militari NATO şi din cadrul forţelor afgane efectuează o vastă ofensivă, începută la 13 februarie, este un fief al talibanilor şi una dintre provinciile cele mai periculoase din ţară. Atentatul de la Lashkar Gah are loc după o zi de la moartea a cel puţin 14 persoane, între care un influent lider tribal, într-un atentat sinucigaş împotriva unei adunări a unor lideri tribali, în estul Afganistanului. Anterior, NATO a ucis cel puţin 27 de civili, între care femei şi un copil, într-un raid aerian, duminică, în Afganistan, potrivit autorităţilor afgane.