Militari implicaţi în campania de donare de sânge

11:54:02 / 28 Februarie 2014

INFORMARE GENERALA

Sunt militar de cariera-in prezent rezervist- si pentru opinia generala,aduc la cunostiinta faptul ca,noi militarii,eram incolonati cu plutonul(compania)pentru a dona sange de celputin 3-4 ori pe an.Nu ni se oferea niciun avantaj pentru aceste donari, si niciunul dintre noi,nu se supara,ba dimpotriva il percepeam ca un gest UMANITAR.Cu toate ca in legile noastre se prevedea gratuitatea asistentei medicale atat mie cat si familiei mele,noi militarii de cariera,nu am beneficiat NOCIODATA de aceste facilitati.Acum ,cand sunt la pensie si am nevoie de analize si tratamente,deoarece starea mea de sanatate s-a deteriorat din cauza conditiilor in care mi-am desfasurat serviciul,ARMATA ROMANA(Statul roman),m-a pus sa astept la rand ,alaturi de ceilalti cetateni,de cele mai multe ori necompensandu-mi retetele.Asa este viata in ROMANICA.In alte tari(SUA,ANGLIA,FRANTA