Militari morţi în Primul Război Mondial, onoraţi de VDK

În perioada 17-30 septembrie a.c., Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK) derulează o Tabără militară de lucru, având ca obiectiv lucrări de întreținere la Cimitirul de onoare din Titu (sat Sălcuța, Nr.146, pe DN-7). Ceremonia de închidere a taberei va avea loc joi, 28 septembrie a.c., ora 13.00, la cimitir.

Circumscrisă și acțiunilor de marcare a Centenarului Primului Război Mondial, activitatea militarilor (activi sau rezerviști) voluntari germani - sosiți din landul Turingia - cărora li s-au alăturat timp de zece zile și militari români din cadrul Brigăzii 1 Rachete SolAer, se desfășoară cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Primăriei Titu. Principalele lucrări au constat, în principal, în toaletarea vegetației, repararea porții, curățirea crucilor și împrospătarea înscrisurilor comemorative. Menționăm că în această necropolă militară, amenajată în 1917 și reorganizată ulterior, îşi dorm somnul de veci circa 500 de soldați - germani, austro-ungari si români - căzuți în Primul Război Mondial, precum și 41 militari germani din al Doilea Război Mondial. Taberele de muncă pentru îngrijirea cimitirelor de onoare germane - organizate în baza Acordului interguvernamental româno-german privind mormintele de război, semnat în 1996 și ratificat prin Legea nr.170/1997 - constituie o formă sui-generis a colaborării româno -germane, la care participă, an de an, tineri sau militari voluntari ai Armatei Republicii Federale Germania sprijiniți, de fiecare dată, și de tineri sau militari români. Continuând tradiția începută în urmă cu 18 ani în România, VDK (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.), instituția aflată sub patronajul Președintelui R.F. Germania și desemnată de statul german pentru aplicarea Acordului, a mai organizat anul acesta, la Rădăuți, o tabără de tineret, pentru întreținerea cimitirelor din localitate, inclusiv al celui evreiesc. În Romania, conform statisticilor, sunt înhumaţi, în circa 200 de localități, peste 100.000 de militari germani căzuți în cele două războaie mondiale.