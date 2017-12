Militarii - pregătiţi, tehnica - învechită

SUBFINANŢARE Festivităţile dedicate Zilei Marinei sunt un prilej la fel de bun ca oricare altul pentru a discuta despre subfinanţarea forţelor militare româneşti şi problemele cu tehnica din dotare. Cu atât mai mult cu cât, ieri, a avut loc un incident în care un militar a fost rănit în timpul festivităţilor de pe faleza Cazinoului. Întrebat dacă incidentul a avut loc din cauza armamentului depăşit, ministrul Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, a spus că, probabil, este vorba despre un viciu de fabricaţie: „Armamentul este depăşit, dar ne facem treaba cu el”. Şeful armatei române a recunoscut, apoi, că slaba dotare a armatei române este cauzată de finanţarea precară a acestui domeniu. „Problema finanţării şi subfinanţării este o problemă reală şi sper să găsim suficientă înţelegere pentru a putea atrage resurse suplimentare la bugetul de stat prin valorificarea infrastructurii în exces a ministerului în aşa fel încât să le putem aloca modernizării forţelor. Sper să găsesc înţelegere, să nu fim puşi în altă situaţie, cum s-a întâmplat cu Ateneul: Daţi un leu pentru Ateneu, daţi un leu pentru Armată”, a spus Dobriţoiu. El a menţionat că, în prezent, 85% din bugetul ministerului este destinat cheltuielilor de personal, în timp ce doar 10% se alocă pentru operare şi mentenanţă. Întrebat dacă Delfinul, singurul submarin al Armatei Române, va putea redeveni operaţional, Corneliu Dobriţoiu a răspuns că nevoile de finanţare sunt într-o altă zonă, cea a achiziţionării unor nave moderne.

INVESTIŢII, ZERO Mergând pe aceeaşi linie, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat că bugetul MApN este foarte mic, regretabil fiind şi faptul că armata română nu beneficiază de niciun ban la capitolul dotări. „Această situaţie alarmantă am semnalat-o de mai mulţi ani. Noi facem paradă cu tehnică militară veche de 40 de ani. În plus, inadmisibil pentru o ţară NATO este şi faptul că nu avem nici măcar un submarin, iar singurul pe care îl avem este depăşit. Totuşi, cred că odată cu noul Guvern al României, se va face un proiect pentru a deveni şi noi ţară NATO la nivelul echipamentelor, nu doar la nivel de personal. Dacă vrem să respectăm tradiţia armatei române, este nevoie ca toate forţele politice să se gândească la un plan serios de finanţare a armatei, în acord cu statutul de membru NATO”, a spus Constantinescu.

DECLARAŢII ÎN PREMIERĂ La rândul său, secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Valentin Preda, a spus că se poartă discuţii, la nivel înalt, ca aproape 1.000 de nave cu pavilion din Liberia să poarte pavilion românesc: „Vom iniţia o serie de măsuri pe Portul Midia, declarându-l port liber. Ministerul Transporturilor va iniţia un act normativ pentru crearea de facilităţi tuturor operatorilor din acest port. Vom introduce registrul internaţional al navelor, lucru pe care îl spun în premieră, în care, într-o colaborare cu statul german, voi aduce sub pavilion român aproximativ 1.000 de nave. Asta pentru că o directivă europeană spune că, până în 2014, o parte din tonajul mondial, dacă va fi transferat sub pavilion UE, va beneficia de o serie de facilităţi. Sunt, deja, în discuţii avansate cu partenerii germani să aduc până la 1.000 de nave din pavilion Liberia să poarte pavilion românesc şi portul de înregistrare să fie Constanţa. Este deosebit de important acest eveniment”.