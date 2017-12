Militarii americani acuzaţi de violarea unei românce vor fi judecaţi în Italia

08:01:12 / 26 Iulie 2014

Un stat cu coloana vertebrala

daca sar fi intamplat in ROMANIA acesti doi nemernici ar fi fost dislocati de urgenta in US si ar fi fost judecati pentru cine stie ce alceva.Cioclii de la BUCURESTI AU SEMNAT UN PROTOCOL de savalitate in care toti americanii ce comit infractiuni in ROMANIA au imunitate si vor fi cerceteti si judecati in america.Bravo ITALIA !!!!!