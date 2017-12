Militarii americani au terminat lucrările la Grădiniţa nr. 46 din Constanţa

Copiii din cartierul constănţean Coiciu au noi motive pentru a veni cu drag la grădiniţă. Militarii americani din Batalionul de Construcţii „Seabees”, de la baza Mihail Kogălniceanu, au finalizat lucrările de reabilitare a Grădiniţei nr. 46 din Constanţa. După o lună şi jumătate de muncă, unitatea de învăţămînt are o nouă faţă. „Proiectul a fost demarat în data de 27 februarie şi nu am fi reuşit să-l ducem la bun sfîrşit fără ajutorul conducerii unităţii. Am dorit să schimbăm estetica grădiniţei şi, de asemenea, să mărim gradul de siguranţă pentru micuţii care învaţă aici. Am schimbat gardul care împrejmuia unitatea şi i-am zugrăvit exteriorul”, a declarat şeful Batalionului „Seabees”, şef maistru militar William McDermott. După primirea invitaţilor, directorul Grădiniţei nr. 26, Elena Teodorescu, însoţită de militarii care au participat la lucrări, au inaugurat unitatea prin tradiţionala ceremonie a tăierii panglicii. Momentul a fost savurat şi de cei 15 copii din cadrul grădiniţei, vizibil emoţionaţi de prezenţa soldaţilor americani. „Lucrările realizate de militari sînt exact ceea ce ne trebuia. Acum clădirea este mai frumoasă şi elevii noştrii vor putea petrece mai mult timp în aer liber, pentru acum sînt în siguranţă”, a afirmat Teodorescu. Acţiunile de acest fel marca „Seabees” nu se vor opri însă aici. „Vom continua proiectele în cadrul comunităţii. La ora actuală nu putem spune sigur care vor fi acestea, deoarece avem o listă mai mare din care trebuie să alegem. Vă pot spune însă că intenţionăm, o dată ce vom termina de reabilitat unităţile pe care le avem în această zonă, să ne îndreptăm spre nordul judeţului”, a mai declarat McDermott.