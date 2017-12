Militarii americani, cuceriţi de plaja şi micii din Mamaia

La Centrul Administrativ Mihail Kogălniceanu a avut loc, ieri dimineaţă, ceremonia de închidere a exerciţiului multinaţional Black Sea Rotational Force 13 (BSRF 13). Timp de şase luni, peste 1.000 de militari români şi aproximativ 600 de militari din Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Statele Unite ale Americii s-au pregătit pe teritoriul mai multor state riverane Mării Negre, din Balcani şi din regiunea Caucazului. În România, militarii s-au antrenat în Bucureşti, Craiova, Dej, Babadag, Piteşti, Făgăraş, Constanţa şi Mihail Kogălniceanu. „Sunt onorat şi mândru să fiu aici. A fost o ocazie unică pentru militari. S-au antrenat umăr la umăr din februarie până în august. Au învăţat foarte multe, iar colaborarea şi relaţiile militare sunt mai bune acum. Militarii români sunt foarte buni, au spirit războinic, este ca şi cum aş lucra cu oamenii mei“, a declarat adjunctul comandantului Marine Forces Europe, brig. gen. James O’Meara. Oficialii români spun că experienţa trăită alături de militarii americani îi va ajuta foarte mult în teatrele de operaţii. „Anul acesta a fost pus accentul pe pregătirea predislocare a forţelor care au plecat sau urmează să plece în teatrul de operaţii din Afganistan. Au avut loc şi foarte multe seminarii pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de relaţii civile-militare“, a declarat directorul exerciţiului BSRF 13 din partea României, col. Doru Apăfăian. Aflat la a patra ediţie, BSRF 13 a fost condus de Corpul de Infanterie Marină al SUA dislocat în Europa (MARFOREUR) şi a avut drept scop creşterea nivelului de interoperabilitate între militarii naţiunilor participante.

„O ŢARĂ FRUMOASĂ“ Militarii americani spun că, în cele câteva luni în care au fost în diferite oraşe din România, au fost impresionaţi de frumuseţea peisajelor şi de amabilitatea localnicilor. „Sunt aici de aproape cinci luni. Oamenii au fost foarte amabili cu noi. Aveţi o ţară foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult staţiunea Mamaia şi pot spune că m-am îndrăgostit de mici. Am fost şi în Craiova şi Dej, unde am încercat palinca“, a declarat sg. Kyle Tolla. „Din păcate, eu nu am ajuns în staţiunea Mamaia, însă, când am venit, am putut observa din avion peisajul şi pot spune că sunt gelos pe oamenii mei care au vizitat-o. Data viitoare poate voi avea mai mult timp şi voi putea să înot şi eu în Marea Neagră”, a spus şi brig. gen. James O’Meara.