Militarii, obligaţi să participe la parada de 1 Decembrie

Angajaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale au fost obligaţi să participe şi să îşi aducă familiile la parada militară care a fost organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României. Unul dintre militarii prezenţi la paradă le-a mărturisit reporterilor de la Adevărul că el şi colegii au primit ordin să fie îmbrăcaţi în civil şi să vină alături de membrii familiei, ca să se aşeze în rândurile din faţă. „Foarte mulţi dintre cei care au asistat la parada militară erau... militari. Şefii armatei s-au temut că nu va fi un public numeros şi au mobilizat toţi ofiţerii şi subofiţerii pentru a merge la paradă, dar îmbrăcaţi în civil. Totul a fost foarte bine organizat. Fiecare unitate militară a făcut liste cu militarii ce vor participa ca spectatori la paradă. Aveau obligaţia să aducă cu ei cât mai multe rude. A fost exact ca pe vremea lui Ceauşescu! Până în acest an însă nu s-a întâmplat asta. Aveau nevoie de public şi se aşteptau să nu vină lumea“, a dezvăluit Cătălin, care spune că a fost chemat să vină la paradă în timpul său liber. Mai mult, militarul a precizat că fiecare unitate militară a avut indicat un loc precis unde să îşi pună oamenii. O mobilizare în acelaşi chip, în rândul Armatei, a fost organizată şi la Constanţa, de Ziua Marinei Române. Mai mulţi oameni din sistem susţineau că ministrul Apărării a dat ordin tuturor militarilor să vină la primele ore ale dimineţii cu toţi membrii familiei şi să ocupe rândurile din apropierea tribunei oficiale. „La ora 8 dimineaţă am văzut mai multe autocare care intrau în Portul Constanţa, la Poarta 1. Din autocare coborau militari în civil şi soţiile acestora, care erau îndrumaţi de câţiva ofiţeri SPP spre zona falezei. Ulterior am aflat de la unul dintre ei că au primit ordin să vină în această zi, indiferent dacă erau la muncă sau în concediu”, a declarat unul dintre participanţi.