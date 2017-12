Militarul american eliberat din Afganistan, adept al Jihadului?!

Sergentul american Bowe Bergdahl, eliberat de talibani în schimbul a cinci suspecţi de terorism de la Guantanamo, s-a convertit la Islam în captivitate şi s-a declarat mujahedin, conform unor documente secrete obţinute de Fox News. Potrivit documentelor, relaţiile lui Bergdahl cu reţeaua teroristă Haqqani au variat de la perioade de ostilitate, în care era tratat ca ostatic, la perioade în care era considerat un adept al Jihadului şi chiar avea voie să deţină armă! Informaţiile provin de la Eclipse Group, o firmă de securitate privată secretă, care are contracte cu Departamentul american al Apărării. Serviciile secrete americane suspectează că soldatul Bergdahl a plecat de bunăvoie dintr-o bază americană din Afganistan, nemulţumit de operaţiunile americane.

Preşedintele SUA, Barack Obama, a justificat schimbul de prizonieri care a condus la eliberarea sergentului american Bowe Bergdahl, explicând că nu intenţionează să prezinte scuze. Opoziţia republicană critică administraţia Obama pentru că nu a anunţat Congresul despre eliberarea a cinci deţinuţi de la Guantanamo, în schimbul sergentului Bergdahl. În plus, presa încearcă să afle condiţiile în care militarul Bowe Bergdahl a fost capturat în 2009 de talibani, existând suspiciuni că ar fi dezertat din armata americană, fiind nemulţumit de intervenţia SUA în Afganistan. ”Era vorba de un prizonier de război a cărui stare de sănătate se deteriora, eram foarte preocupaţi, am avut această oportunitate şi am profitat de ea”, a argumentat Obama la Bruxelles, unde a participat la summitul G7.

Numeroşi congresmeni, în special republicani, avertizează că cei cinci rebeli talibani eliberaţi în schimbul militarului american vor relua activităţile teroriste după ce vor rămâne un an în Qatar. ”Sunt sceptic că acesta a fost un acord benefic pentru SUA. Acordul va încuraja alţi inamici să încerce să captureze militari americani”, a afirmat republicanul Marco Rubio. Acasă, în orăşelul din Idaho al lui Bowe Bergdahl, ceremoniile pregătite pentru revenirea acasă a acestuia, după cinci ani de captivitate, au fost anulate după zvonurile tot mai persistente privind dezertarea lui şi susţiunerea Jihadului, anunţă Russia Today.