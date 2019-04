Millennials, generația cu cea mai mare putere de cumpărare

Generaţia Millennials (cei născuți între 1980 și 2000) este cea care, în prezent, are cea mai mare putere de cumpărare dintre toate generaţiile, cheltuieşte cel mai mult şi va avea un impact economic major în industriile de retail, banking, telecom, asigurări, sănătate, media, arată furnizorul de servicii IT VTEX.

Ponderea clienţilor din generaţia Millennials devine tot mai mare în numărul total de clienţi care comandă online, acesta fiind, de asemenea, unul dintre factorii importanţi de creştere a pieţei de comerţ electronic din România.

Cheltuielile cu tehnologiile şi serviciile care permit transformarea digitală a proceselor de business, a produselor şi companiilor sunt estimate să atingă aproape 2 mii de miliarde de dolari în 2022, la nivel global, potrivit unui studiu realizat de International Data Corporation. În acelaşi timp, un studiu coordonat de The Economist Intelligence Unit arată că, în 2019, 83% dintre companii vor majora investiţiile în digitalizare, cu scopul de a alimenta viitoare transformări digitale pentru a rămâne competitive, a reduce costurile şi a majora profitabilitatea.

„Investiţiile în IT vor creşte într-un ritm accelerat în următorii ani. Iar companiile care fac o prioritate din transformarea digitală şi care sunt preocupate, în special, de îmbunătăţirea experienţei clienţilor prin adoptarea de soluţii inovatoare pot atinge o eficienţă operaţională semnificativă”, spune Rafael Campos, Sales VP pentru Europa la VTEX.

Principala prioritate pentru industria de retail este, în prezent, implementarea unei strategii care, la nivel mondial, va genera investiţii de peste 27 de miliarde de dolari următorii 3 ani în platforme de comerţ, în experienţe virtuale augmentate, în marketing contextualizat şi în soluţii de plăţi de generaţie următoare.

„În România, investiţiile în IT, în software şi procese, au fost făcute exclusiv de către marii jucători. Însă, în prezent, companiile pot accesa soluţii de software as a service, fără să fie nevoie de infrastructură; o astfel de variantă este mai ieftină decât o dezvoltare internă, mai rapid de implementat şi este potrivită pentru aproape orice nevoie de afaceri”, a subliniat Campos, în ceea ce priveşte posibilitatea companiilor de a accesa diferite astfel de soluţii. „Acum câţiva ani, companiile îşi construiau propria infrastructură. În zilele noastre, acestea pot avea acces la infrastructura cea mai largă, sigură şi de încredere, în doar câteva click-uri. Cu mai puţin de 10 ani în urmă, companiile erau preocupate de versiunile de software instalate, de actualizări etc. Acum, la o simplă căutare pe Google, pot găsi o mie de soluţii cloud pentru nevoile lor de afaceri”.

Şi în România, datorită procesului de digitalizare a companiilor, investiţiile vor creşte. Iată, mai jos, principalele direcţii pe care se vor concentra magazinele online: Livrarea direct de la magazin - controlul deplin în ceea ce priveşte livrarea produselor unui magazin online înseamnă că retailerul poate oferi cele mai mici rate de expediere posibile, metode de livrare mai rapide şi mai multe opţiuni de livrare în aceeaşi zi; Pick-up store şi Pick-up point - integrarea în platforma online şi dezvoltarea unei reţele de puncte de livrare, fie că vorbim despre ridicarea produselor comandate online din magazinele fizice ale aceleiaşi reţele, fie despre ridicarea dintr-un loc special amenajat pentru livrarea de produse, oferă o experienţă îmbunătăţită de shopping. De asemenea, oferă clienţilor posibilitatea de a nu fi dependenţi de programul companiei de curierat şi de a accesa produsele la momentele dorite de aceştia; One-click-buy - achiziţia online cu cardul, printr-un singur click este o soluţie de plată care îmbunătăţeşte experienţa de shopping a utilizatorilor şi, în acelaşi timp, contribuie la creşterea suplimentară a ratei de conversie. Companii precum F64, cel mai mare retailer de echipamente şi accesorii foto & video din România, folosesc deja această tehnologie. O astfel de soluţie stimulează achiziţiile direct de pe telefonul mobil, utilizatorii nemaifiind nevoiţi să introducă datele de card, cele personale sau de livrare la fiecare achiziţie, îmbunătăţindu-se astfel radical experienţa de shopping; Recunoaştere facială - este o nouă metodă de plată a comenzilor online, aflată în stadiu incipient de dezvoltare, dar care devine tot mai răspândită, mai ales în China. Practic, prin intermediul unui sistem de recunoaştere facială, legat la contul de cumpărături online, unde sunt memorate şi datele bancare, orice client poate plăti produsele cumpărate, doar stând nemişcat câteva momente în faţa unei camere; Infrastructură - companiile trebuie să creeze sisteme flexibile şi sigure care să poată echilibra securitatea şi confidenţialitatea cu nevoia de schimbare a capacităţii, pe măsură ce se modifică cerinţele de business; Fluxuri de lucru integrate şi inteligente - regândirea continuă a proceselor pentru a maximiza capabilităţile oamenilor şi tehnologiilor şi crearea de medii pentru a maximiza randamentul afacerii; Adaptabilitatea modelului de business - este o practică ce presupune reevaluarea şi adaptarea continuă a modelelor de afaceri şi a fluxurilor de venituri utilizate de companie.

Per total, toate aceste lucruri au menirea de a oferi clienţilor o experienţă de shopping cât mai plăcută, fără probleme, care să se potrivească perfect pe dorinţele lor, eventual să le anticipeze preferinţele, procesul de achiziţie să fie mai uşor, mai rapid şi mai distractiv decât cel cu care sunt obişnuiţi.