Milos Forman, recompensat cu Premiul Lumiere pe 2010

Regizorul de origine cehă Milos Forman va primi Premiul Lumiere pe 2010, la cea de-a doua ediţie a Lumiere Grand Film Festival, ce va avea loc, în luna octombrie, în oraşul francez Lyon. Milos Forman va primi această distincţie în cadrul ceremoniei din 9 octombrie, iar organizatorii festivalului au anunţat că vor proiecta, în acea seară specială, o retrospectivă dedicată cineastului ceh. Organizatorii festivalului, Thierry Fremaux, directorul Festivalului de la Cannes şi regizorul Bertrand Tavernier, co-fondator al Institutului Lumiere, speră să-i convingă pe prietenii de la Hollywood ai lui Milos Forman să participe la această ceremonie. Cineastul ceh calcă pe urmele lui Clint Eastwood, recompensat anul trecut cu acest premiu. Cineastul american şi-a acordat patru zile de vacanţă în 2009, întrerupându-şi filmările pentru pelicula ”Hereafter”, pentru a accepta Prix Lumiere, în faţa unui public de peste 3.000 de persoane. Cea de-a doua ediţie a Festivalului de Film Lumiere din Lyon va avea loc în perioada 4 - 10 octombrie.

Milos Forman este regizor, scenarist, actor şi profesor. Două dintre producţiile sale, ”One Flew Over the Cuckoo\'s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” din 1975 şi ”Amadeus” din 1984, se află pe lista celor mai premiate şi apreciate filme din istoria cinematografiei mondiale, ambele aducându-i premiul Oscar pentru regie. Milos Forman a mai primit o nominalizare la Oscar pentru regia filmului ”The People vs. Larry Flynt / Scandalul Larry Flynt” din 1996, producţie recompensată şi cu un Urs de Aur la Berlin.