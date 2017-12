Aşa, peste noapte, nişte politicieni au devenit milostivi, oameni de omenie şi bisericoşi peste măsură. Adică, vreau să spun, au pierdut măsura la făcutul crucii. Cînd se duc prea mult cu ea pe piept, cînd ies din cadrul legal cu diverse pomeni electorale, cînd o fac pe stînga. Sînt perioade în care milostivii nu iartă nicio biserică, bisericuţă de partid sau mînăstire şi fac semnul crucii în draci. Indivizii în cauză se străduiesc din răsputeri să ne convingă că au luat-o pe calea pocăinţei. Politicienii din această categorie aruncă nemăsurat cu bani în dreapta şi în stînga, pentru a se spăla de păcate. Nişte impostori. I-a apucat, în ceasul al 12-lea, grija de făcut biserici! Pentru ce? Pentru decolorarea murdăriei lor sufleteşti? Am văzut politicieni aruncînd cu bani în enoriaşi. Dăm bani la toată lumea!-striga un pocăit tembel, de parcă el ar fi fost Mîntuitorul pe pămînt! Ţinea teancul de lovele în braţe şi îi miluia, chipurile, pe amărăşteni. Ia, bă, şi tu, ia cît am chef să dau... Milostivenia politicianului pocăit ţine de toanele lui personale şi de interesul de partid. Cît timp are un interes, de pildă, unul electoral, dă cu banul pînă îşi albeşte biografia. Milostivii ies la drumul mare din patru în patru ani, adică la alegeri. Cumpără lumînări din banii lor murdari şi se angajează să o sponsorizeze pe Maica Tereza care le deoache freza. Băi, fluturaşilor, lăsaţi glumele proaste, că, vorba aia, e... oha! Aştia au frică de Dumnezeu doar din patru în patru ani. Pe milostiv îl dă de gol năravul, că blana şi-o schimbă în funcţie de partidul care îl năşeşte. Sînt politicieni parşivi care îşi fac cruce scuipînd în sîn, pentru că le este teamă să nu-i surprindă dracul, cu care trec puntea, în această ipostază. Alţii îşi fac semnul crucii în funcţie de cursul euro. Ei nu văd altceva în icoanele la care se holbează ca la paradă. Credinţa nu se măsoară în ghemotoacele de lovele pe care le aruncă şmecherii la picioarele mulţimii înfometate. Milostivul se ascunde tot timpul după cocoaşa lui politică. Dacă îţi dă un ban de-o pîine, te obligă să te închini partidului pe care îl reprezintă, mai ales dacă este un mesager prezidenţial. Cu alte cuvinte, milostivul confundă lăcaşul credincioşilor cu sediul central al partidului său! În loc de tămîie, te tămîiază cu bani murdari. Pe milostiv, din cîte înţeleg din biografia sa politică, nu-l întrece nimeni la tămîiat, fie că e vorba de tămîierea şefului, fie că se cere tămîierea cu bani a populaţiei oropsite. Dar, atenţie, să nu credeţi cumva că e mînă spartă. Politicianul din această categorie împarte mărunţiş sau hîrtii despre care este informat că vor fi scoase din circuit. În realitate, deşi pozează în imaculaţi, indivizii în cauză nu au nimic sfînt în ei. Totul e de faţada bisericii! Cei care au căzut în patima cultului personalităţii visează ca mutra lor să ia locul icoanelor. Eventual, noi, ceilalţi, adică muritorii de rînd, să ne închinăm în faţa lor, iar ei, sfinţii politruci din altar, să ne bage mîna în buzunar! Asta e religia parveniţilor cu coroniţă… Doamne, ăştia nu au minte sau sînt prea infecţi! Milostivul cu bască spune că el dă bani la toată lumea. În realitate, plimbă de colo pînă colo o hîrtie de 5 lei. Milostivul voievod, pentru că există şi un astfel de prototip, nu mai dă bani de cînd a căzut în sondaje. De oftică, se bate cu balaurul corupţiei. Un tîmpiţel. Balaurul, desigur…