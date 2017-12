Miluţ este de părere că Băsescu are fluctuaţii de poziţii, pentru că nu-i aparţin

Preşedintele PNŢCD, Marian Miluţ, a cerut, ieri, publicarea listei cu membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, din care şi el face parte, şi verificarea de către Consiliul Naţional de Studere a Arhivelor fostei Securităţi (CNSAS) a tuturor persoanelor care vor participa la alegerea noului Patriarh, fie că este vorba despre candidaţi sau alegători. Totodată, el a mai solicitat CNSAS să-i investigheze pe toţi cei care îl vor alege pe noul Patriarh: \"Dacă există persoane care să fi colaborat cu Securitatea, atunci eparhiile care le-au trimis aici să delege alte persoane. Este inadmisibil ca în Biserica Ortodoxă, la cel mai înalt nivel, să existe dubii cu privire şi la cei care urmează să fie aleşi şi la cei care îi aleg. Pentru liniştea noastră, pentru credinţa noastră. Biserica Ortodoxă nu trebuie să-şi aleagă noul patriarh cu voturile informatorilor sau colaboratorilor Securităţii\". Ca să dea exemplu, Miluţ, care este şi membru al Adunării Naţionale Bisericeşti, a prezentat răspunsul primit de la CNSAS. Conform documentului, datat 3 aprilie 2007, \"Miluţ Petre Marian nu figurează în bazele de date ale Direcţiei Investigaţii a CNSAS\". Deocamdată, CNSAS nu a luat nicio decizie în privinţa verificării înalţilor prelaţi, subiectul urmînd să fie discutat într-o şedinţă viitoare. Liderul PNŢCD i-a solicitat democratului Sorin Frunzăverde să se abţină de la votul pentru alegerea viitorului patriarh, pentru că s-a antepronunţat cînd a afirmat că IPS Daniel, mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, va fi noul patriarh. Miluţ consideră că, prin aceste declaraţii, Frunzăverde face mai mult rău Bisericii Ortodoxe Române, decît să o sprijine. Mai mult, Miluţ a arătat că Traian Băsescu l-a decorat pe patriarhul Teoctist, la recomandarea consilierilor prezidenţiali, deşi au existat suspiciuni legate de o colaborare cu puterea comunistă. În opinia liderului ţărănist, Băsescu are „fluctuaţii de poziţii”, pentru că acţionează doar la sfaturile consilierilor săi: „Dînsul are nişte fluctuaţii de poziţii, poziţii care nu-i aparţin lui. Dînsul acuză comunismul, deşi cu puţin timp înainte spunea să vină un raport, că nu ştie despre ce e vorba, tot aşa şi în această situaţie”. „În schimb este o problemă mai gravă pe care o are preşedintele Băsescu. Nu a împlinit voinţa BOR de a da voie să se construiască Catedrala Mîntuirii Neamului. Cu acest lucru va intra în mormînt, atît el, cît şi toţi primarii care nu au acceptat, după ce s-a sfinţit locul. Asta nu-i va ierta bunul Dumnezeu”, a conchis preşedintele PNŢCD.