Mînă bionică, revoluţionară, de vînzare

O proteză de mînă inteligentă, puţin mai uşoară decît o mînă reală, care îşi poate flexa degetele pentru a apuca obiecte foarte mici, a fost scoasă la vînzare pentru suma de 8.500 de lire sterline de inventatorul său, un inginer din Scoţia. Mîna nu-şi poate pocni degetele şi nici nu poate cînta la pian, dar poate întoarce o cheie într-o broască, ţine un pahar de vin sau forma codul PIN la un bancomat.

Proteza i-Limb, inventată de David Gow, un inginer angajat în cadrul sistemului sanitar din Lothian, din Scoţia, are încheietură flexibilă, iar degetul mare se poate roti. Este prima de pe piaţă care are degetele flexibile ca o mînă reală. Proteza a fost construită pe ideea că, după pierderea unui membru, creierul continuă să încerce să-l mişte, chiar dacă acesta nu mai există. Creierul continuă să creadă că membrul se află la locul lui şi trimite semnale la nervii şi muşchii afectaţi. Aceste semnale sînt interceptate de senzori delicaţi şi mici motoare ascunse în membrul artificial. În timp ce protezele tradiţionale au doar un motor, limitînd mişcările, i-Limb are cinci, cîte unul pentru fiecare deget. Proteza este ataşată de corp prin intermediul unei manşete laminate, dotată cu o baterie reîncărcabilă.

i-Limb, care în versiunea acoperită cu piele artificială costă 13.000 de lire sterline, a cîştigat deja aprobarea multor pacienţi, printre care se numără şi veterani ai războiului din Irak. Dispozitivul este, deocamdată, disponibil în cadrul unei vînzări particulare, dar va putea fi cumpărat în sistemul sanitar britanic în trei ani.