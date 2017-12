Mincă - buzduganul lui Iorguş

În aparenţă, domnul Iorguş a mai pierdut un aliat. Cel puţin, temporar, pentru că, la noi, minunea nu ţine mai mult de trei zile. Camaradul său în materie de referendum, Ion Mincă, a primit, în calitatea sa de viceprimar al Mangaliei, noi şi importante sarcini. Funcţia doboară gradul. Cu alte cuvinte, a fost ajutat să urce singur în barca primarului Tusac, proaspăt reales în funcţia de preşedinte al filialei locale a PSD. În urmă cu exact un an de zile, Mincă bătea pe la uşile mangalioţilor, susţinut de deputatul Iorguş, pentru a-i convinge să voteze la unison debarcarea lui Claudiu Tusac din funcţia de primar al Mangaliei. Toată tevatura creată a avut efectul unei furtuni într-un pahar cu apă rece. În joc, după cum am comentat la vremea respectivă, au fost doar ambiţiile lui Mincă şi ale deputatului Iorguş, care s-au regăsit cu totul întâmplător pe acelaşi drum. Şi asta, atenţie, după ce, în campania electorală pentru alegerile locale, cei doi s-au atacat la scenă deschisă, dându-şi reciproc la gioale! După un an de lupte surde în Consiliul Local, primarul Tusac a făcut o mişcare inteligentă, onorându-l pe Ion Mincă, viceprimarul, cu atribuţiuni suplimentare, măsură care contribuie la creşterea rolului său conducător în teritoriu. Sigur, rămâne de văzut care va fi reacţia domniei sale, cunoscut fiind faptul că Mincă este adeseori imprevizibil. Normal, pentru că este şi şeful PC Constanţa, ar fi trebuit să acţioneze ca un aliat, dar, după cum ştim cu toţii, a procedat exact invers. Am scris de multe ori despre metabolismul unei alianţe care nu a funcţionat la Mangalia. Vorbesc, desigur, despre alianţa PSD-PC, ca şi inexistentă în zona amintită. E drept, până acum, viceprimarul conservator a fost împins într-un con de umbră. Ţinând cont de atitudinea sa extrem de ostilă faţă de primar, şi-a meritat, cum se spune, soarta. Mărindu-i raza de acţiune lui Mincă, ceea ce înseamnă că dumnealui este mult mai important, Claudiu Tusac a demonstrat că este deschis pentru o colaborare în beneficiul cetăţenilor şi al oraşului pe care îl păstoreşte. Dacă starea de lucruri ar fi fost una normală, alianţa PSD-PC ar fi dat roade în teritoriu. E posibil ca, de acum încolo, într-un spaţiu de timp relativ scurt, Tusac şi Mincă să recupereze ceea ce s-a pierdut. Într-un fel, cheia succeselor viitoare se află la ei, cei doi fiind şi lideri de partid. Mangalia are nevoie de un echilibru real. Din păcate, disputele politicianiste au otrăvit atmosfera de aici. De amar de vreme, după cum am consemnat de nenumărate ori, am asistat la interminabile certuri şi dispute fără nicio legătură cu interesul general. Din cauza scandalurilor, o bună bucată de vreme, politicienii au tras oblonul la Consiliul Local. În timp, s-au conturat tot felul de frăţii, avându-l ca principal mentor pe deputatul Iorguş. Că tot veni vorba, domnia sa făcea caz de faptul că Tusac nu ascultă de sfaturile sale! Nu cred că de sfaturi este vorba, ci de ordine! Dacă ar fi vrut să fie linişte în oraş, Zanfir Iorguş ar fi găsit un pretext solid în tentativa sa de a se apropia de primarul Tusac. Îi este, însă, foarte greu să accepte, chiar şi acum, înfrângerea suferită în faţa celui care l-a detronat din fruntea Primăriei Mangalia. Multă vreme, din dorinţa de a-i plăti cât mai multe poliţe lui Tusac, l-a folosit pe Mincă pe post de buzdugan, ratând, însă, lovitura decisivă. De aceea, sunt curios să văd care va fi, în continuare, prestaţia lui Mincă pe post de viceprimar. Dacă e de bună credinţă, poate fi un bun aliat al primarului. Dacă e mânat de gânduri parşive, înseamnă că, cu toate sfaturile lui Iorguş, nu se schimbă nimic la Mangalia.