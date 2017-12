Mîncătorul de rahat sau de nimicuri se afişează peste tot. Inclusiv pe net. Individul ăsta nespălat devorează pe toată lumea. Îi împroşcă pe toţi cu zoaie. Deşi face pe sclifositul, în realitate, se hrăneşte cu tot felul de răhăţişuri şi nimicuri. Un imbecil care umblă tot timpul pătat. Mîncătorul de găinaţ se consideră util economiei noastre naţionale. El se laudă că produce biogaz. În general, pentru igiena corporală şi mentală, bine este să nu intri în gura unui asemenea personaj. În primul rînd, duhneşte de te trăzneşte! Gura lui, ca să vă puteţi orienta, seamănă cu o groapă de gunoi în care fiecare aruncă ce îi vine la îndemînă. Bine este să nu ai de-a face cu un asemenea specimen. Mîncătorului de toate celea îi place să bîrfească. De regulă, cleveteşte vrute şi nevrute. Dotat cu o imaginaţie bolnavă, te face din om, neom. Repet, are o capacitate diabolică de a te umple rapid de zoaie. Cînd vorbeşte, mai mult stropeşte. Dacă nu-i place de tine, te face albie de porci. Cînd vede o femeie care nu-l bagă în seamă, joacă rolul celui căruia i se pare tot timpul că strugurii sînt acri. Să te ferească Dumnezeu să fii în pielea doamnei respective! Mîncătorul nu iartă pe nimeni. Dacă i-ai căzut pe invers, te toacă mărunt. Individul face aprecieri gratuite şi murdare după propria sa grilă valorică. El este cel deştept şi cel mai frumos. În rest, pleava societăţii. Mîncătorul de nimicuri este un individ de-a dreptul greţos. Îi plac bîrfa şi intriga în exces. Mă mir cum îl suportă cei care îl lasă să se apropie foarte mult de urechea lor dreaptă! Unii chiar îşi vîră limba în interior, adică în urechea dreaptă. Ce scîrboşenie! Nu ştiu cum suportă domnii în cauză prezenţa insalubră a mîncătorului! Dacă ar şti ei pe unde circulă limba lui cînd foloseşte vocabularul său specific de mahala! Mîncătorul se antrenează tot timpul pentru proba muşcatului de fund. A deprins deja principalele forme de luptă şi acţiune. Se antrenează pe tot felul de fese, în condiţii grele de supravieţuire. Specimenul se bucură teribil cînd reuşeşte să muşte pe careva de fund. Chiar se laudă că are o colecţie de calibre diferite. Cînd se află în toane bune, povesteşte tuturor cum şi pe cine a muşcat la viaţa lui de partea dorsală. Pe faţă îţi zîmbeşte şi face pe blajinul, iar prin spate, cum te întorci fără apărare, te muşcă imediat! Mîncătorul de tot felul de bîrfe nu are nici în clin şi nici în mînecă, aia dreaptă, cu bunul simţ. Repet, este un individ lipsit total de caracter. Bine este să stai cît mai departe. Din păcate, Sanepidul nu acţionează împotriva unor astfel de gîndaci. Ei au împînzit şi viciat întreaga noastră societate. Mîncătorul de prostii este ca rîia. Se ţine peste tot după tine. Dacă îl primeşti în casă, greşeală totală, nu mai scapi de el. Se lipeşte de sonerie şi nu pleacă de la uşă. Mîncătorul te pîndeşte la tot pasul. Abia aşteaptă să mai inventeze cîte ceva despre cei pe care nu-i agrează. Ăsta este năravul lui…