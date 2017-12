Minciuna şi tupeul

După ce ne-a zăpăcit de cap în campania electorală pentru alegerile parlamentare, mincinosul coace din nou ceva! Şi-a schimbat doar ţinuta de zi. Între timp, obligat de noua conduită europeană, a făcut eforturi să se înveţe cu papionul la gît. Degeaba. Îl poartă tot ca pe un zgîrci. Mincinosul şi-a schimbat haina, pentru că acum e mult prea cald pentru blană, dar năravul ba! Dumnealui continuă o mai veche tradiţie în materie de minciună autohtonă. De altfel, constat că şi-a adaptat discursul la realitatea din capul lui. Desigur, criza mondială nu putea lipsi din bibliografia orientativă. Chiar dacă nu are habar pe deplin de subiect, a pus consilierii să-i traseze cîteva directive cu care să lumineze naţiunea. Mincinosul cu papion ne mărturiseşte că nu-l preocupă viitorul său politic şi, în general, nici viitorul său personal. Dumnealui caută soluţii ca să ne scoată din rahat! Din cîte ştiu, există maşini speciale pentru aşa ceva. De cîteva zile, caută un altar pe care să se jertfească precum mielul. Mielul este un fost amic de-al său de şcoală militară care, matol fiind, a căzut în beci. Se pun bazele noilor doctrine care stau la temelia minciunilor cu care urmează să îngheţăm apele. În viitor, îngheţarea bruscă a apelor, indiferent de anotimp, poate reprezenta o adevărată armă secretă în lupta pentru supravieţuirea pe planetă. Ca să ne convingă pe toţi că dumnealui este credibil în Europa, poartă papion şi cînd se duce la culcare. Îmi amintesc că, nu cu mult timp în urmă, nu dădea doi bani pe papionul european. Au fost şi dezbateri pe această temă, prilej cu care mincinosul a încercat de mai multe ori să ne convingă cum că mai eficient este gulerul de la halba de bere. Pe post de politruc, mincinosul cu papion s-a retras în vizuina lui. Acolo pune la cale noile diversiuni şi ţese doctrine pentru îmbîrligat politicieni. În tot timpul zilei, mincinosul cu papion seamănă cu un gînditor gata să-şi dea duhul. Pentru ce? Pentru binele naţiunii? Am auzit că, în materie de culori, se duce o luptă acerbă pentru păstrarea tradiţionalului nostru roz-bombon. Pe această temă, stau în preajma sa toţi cei care au pictat în fel şi fel de modele şi nuanţe nivelul de trai al populaţiei. După ce ne-a minţit de ne-a rupt la alegerile parlamentare, mincinosul e pus în situaţia de a se inventa din nou pe sine însuşi. Oare cu ce înfăţişare să apară din nou în faţa electoratului? I-ar sta, de pildă, bine ca pompier? Poate ca Fifi Înaripatul… Cine ştie? Pînă acum, am fost asiguraţi că o să ne doară în cot de tranziţie. După ce s-a strecurat în Guvern, am sesizat că mincinosul cu papion se hlizea pe tema asta… E drept, la început, ne-a durut numai în cot. Acum, de ce să nu recunosc, ne doare peste tot. Poate că şi noi, nerăbdătorii şi dornici de un trai mai bun, nu-l lăsăm pe mincinos să gîndească şi să lucreze în pace. Nu înţeleg la ce performanţe aspiră. În definitiv, la parlamentare, s-a depăşit absolutul în materie de minciună spusă cu un tupeu care abia acum ne taie respiraţia!