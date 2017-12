Minciuni prezidenţiale

Liberalul Mihai Voicu spune că preşedintele Băsescu vede paiul din ochiul altuia, dar nu vede bârna din ochiul său. Purtătorul de cuvânt al PNL susţine că nu pe Crin Antonescu l-a ajutat şeful statului să intre în Parlament, ci pe Monica Iacob Ridzi, el povestind cum fostul ministru al Tineretului a fost pusă pe lista de deputaţi, la Hunedoara, la insistenţele celor de la PD, care primiseră un ordin de la Traian Băsescu. „Ponderea pe listele alianţei din fiecare judeţ – ca număr şi nu ca nume, repet – se negocia în sediul din piaţa Walter Mărăcineanu. Când am ajuns la judeţul Hunedoara, negociatorii PD erau vădit stânjeniţi. Organizaţia PD de acolo era aşa de slabă încât raportul PNL - PD fiind de peste 2,5 la 1, celor de la PD nu le revenea mai mult de un loc eligibil, cel al viitorului ministru Gheorghe Barbu. După ce ne-am blocat mai mult de o oră, cei de la PD încercând să fenteze matematica, până la urmă au ajuns la rugăminţi deschise să-i ajutăm, pentru că primiseră ordin de la Băsescu să obţină un loc în plus, eligibil, pentru un tânăr de mare viitor, Monica Iacob-Ridzi. Ştia el ceva. Exasperat, Dan Ruşanu a cedat unul din locurile PNL Hunedoara şi am trecut mai departe”, îşi încheie el povestirea ironic. De asemenea, Voicu mai comentează, pe blog, afirmaţiile lui Băsescu despre Victor Ponta şi Crin Antonescu. „Nu mă bag în povestea cu preşul, are cine să răspundă. Limbajul este însă al unui om care ştie că nu are argumente şi nici soluţii şi atunci înjură şi sare la bătaie”, îşi începe el postarea, mărturisind apoi că a „rămas cu gura căscată” când a citit povestea „despre milosul Traian Băsescu şi cum l-a făcut acesta parlamentar pe Crin Antonescu”. „Traian Băsescu, la vremea anului 2004 preşedinte al PD, ca şi acum, n-a avut nicio treabă cu desemnarea candidaţilor PNL în alegeri. Listele de candidaturi au fost comune, PNL-PD, şi au fost alcătuite după un mecanism matematic precis, prevăzut în protocolul Alianţei”, scrie Voicu.