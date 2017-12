Minciuni şi corupţie în SUA şi Marea Britanie

Fostul şef de cabinet al vicepreşedintelui Cheney, a fost găsit vinovat, marţi, de patru dintre cele cinci capete de acuzare formulate pentru obstrucţionarea justiţiei, falsă mărturie şi sperjur în cazul scurgerii de informaţii către presă despre un agent CIA. Lewis "Scooter" Libby, de 56 de ani, a fost inculpat pentru obstrucţionarea justiţiei în urma unei investigaţii legate de războiul din Irak. Acesta riscă 25 de ani de închisoare. Lewis Libby a pledat nevinovat, explicînd că inexactităţile conţinute în mărturiile sale sînt din cauza memoriei proaste.

Totodată, un al doilea membru republican al Congresului american a recunoscut că l-a sunat pe un procuror federal înaintea alegerilor de anul trecut pentru a deplînge numărul redus al cazurilor de corupţie. Cel puţin opt procurori federali, inclusiv cel al statului New Mexico, David Iglesias, au fost demişi de curînd de administraţia Bush. Heather Wilson, membru al Camerei Reprezentanţilor, a mărturisit că a discutat cu David Iglesias despre un caz referitor la politicieni democraţi, negînd însă că ar fi exercitat presiuni politice. Surse democrate au declarat că dacă se va dovedi că parlamentarii s-au implicat în investigaţii, riscă sancţiuni etice şi chiar penale. Dezvăluirile intervin după ce senatorul republican Pete Domenici a recunoscut zilele trecute că l-a sunat pe David Iglesias la sfîrşitul anului trecut pentru a se interesa despre o anchetă într-un caz de corupţie.

În Marea Britanie, BBC a primit permisiunea să dezvăluie numele consilierilor premierului Blair ce ofereau informaţii relevante, printr-un e-mail, despre ancheta privind acordarea titlurilor onorifice în schimbul finanţării partidelor. Avocaţii Guvernului britanic nu au reuşit să blocheze nici publicarea în cotidianul "The Guardian" a unui material despre posibila încercare de ascundere a dovezilor în investigaţia referitoare la acordarea titlurilor onorifice. Doi consilieri ai prim-ministrului au fost arestaţi de curînd pentru tentativa de obstrucţionare a justiţiei. Zilele trecute, BBC şi cotidianul "The Sun" au primit interdicţie de publicare a detaliilor unui e-mail despre ancheta privind finanţarea partidelor politice britanice. Autorităţile au investigat în ultimul an ipoteza conform căreia partidele politice ar fi acordat funcţii publice în schimbul unor împrumuturi, iar ancheta se concentrează acum pe încercările unor subordonaţi ai lui Tony Blair de a ascunde dovezile în acest sens. Premierul a şi fost interogat de poliţie de două ori în acest caz.