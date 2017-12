Minciunile lui Udrea, pentru susţinătorii lui Blaga

JUMĂTĂŢI DE ADEVĂR Candidatul la funcţia de preşedinte al PDL Elena Udrea a fost duminică prezentă la Constanţa pentru a-şi susţine moţiunea „Noul PDL - O nouă Românie”. O parte dintre pedeliştii care veniseră să o aplaude pe Udrea au fost ţinuţi mai bine de 20 de minute afară, pentru că organizatorii, adică cei de la organizaţia PDL Constanţa (cei care îl susţin pe Vasile Blaga), le-au refuzat accesul. În cele din urmă oamenii au putut intra în sală, unde Elena Udrea începuse deja să le spună oamenilor de ce trebuie ea votată pe 23 martie la Convenţia Naţională. În timpul discursului, o dată la câteva minute se auzeau voci din sală menite să o irite pe Udrea, în speranţa că va răbufni şi va schimba tonul. Replica Elenei Udrea a venit abia la final. „Era cineva în sală care mă acuza că în perioada cât am fost ministrul Dezvoltării am făcut blaturi cu reprezentanţii administraţiei locale. Eu niciodată nu am făcut niciun blat cu nimeni. Eu nu am înţeles de ce la Constanţa nu s-au putut câştiga alegerile, când ministerul pe care îl conduceam a făcut atâtea pentru judeţul acesta. Cred că s-au investit peste 130 de milioane de euro, dar nu aţi ştiut să profitaţi, şi asta nu este vina mea. Am făcut pasarela din staţiunea Mamaia cu care s-a lăudat Radu Mazăre şi a inaugurat-o singur. Tot când eram eu la Ministerul Dezvoltării au fost reabilitate câteva drumuri judeţene pentru ca turiştii să ajungă mai repede în sudul litoralului. Aici inaugurările s-au făcut după ce a căzut Guvernul PDL”, a declarat Elena Udrea. După cum se observă, Udrea continuă să spună jumătăţi de adevăr. Ne aducem aminte că, pe 4 iunie 2012, deşi au fost invitaţi la inaugurare, niciun reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) nu a binevoit să participe. Chiar şi aşa, primarul Radu Mazăre a declarat atunci: „Această pasarelă a fost realizată cu 80% fonduri de la MDRT şi 20% banii Primăriei Constanţa”.

ABERAŢII Cât despre drumurile judeţene reabilitate cu sprijinul MDRT, conducerea Consiliului Judeţean Constanţa a precizat cu fiecare ocazie că variantele spre sudul litoralului au fost reabilitate cu sprijinul MDRT. Elena Udrea a uitat însă ce nu a făcut MDRT pentru judeţul Constanţa, din punct de vedere al dezvoltării turismului. Ne aducem aminte cum Elena Udrea s-a erijat în marea salvatoare a Cazinoului din Constanţa, pe care l-a preluat la ministerul pe care îl conducea, dar fără să aloce vreun ban pentru reabilitare, motiv pentru care Cazinoul a revenit la municipalitate. Sau ne aducem aminte depre proiectele blocate de ministerul lui Udrea: reabilitarea falezei Cazinoului din Constanţa, reabilitarea Pieţei Ovidiu, primul tronson al şoselei de coastă, reabilitarea promenadei din staţiunea Mamaia, etc., proiecte care, dacă ar fi primit la timp semnătura Elenei Udrea, acum ar fi fost aproape de finalizare. Udrea afirma ieri cu tărie că Primăria Constanţa nu a fost în stare să atragă fonduri europene. Păi cum să atragă banii europeni când toate proiectele erau ţinute prin sertarele ministerului? Şi pentru că tot se lăuda Elena Udrea câte a făcut pentru turismul litoral îi aducem aminte că în 2010, când s-a lansat frunza de milioane de euro, aceeaşi Udrea declara că turismul litoral nu reprezintă o prioritate, ca atare promovarea litoralului nu a fost inclusă în spoturile care au rulat pe televiziunile cu acoperire internaţională. O altă aberaţie lansată ieri de Elena Udrea a fost că PDL în cei patru ani de guvernare a creat locuri de muncă. Probabil că Elena Udrea a trăit în altă ţară în perioada 2008-2012, sau poate că a creat locuri de muncă prin Bulgaria şi noi nu ştim nimic. Sau poate pur şi simplu concedierile din sectorul bugetar au fost trecute la capitolul realizări.