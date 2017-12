Minculescu şi Nuţu Olteanu, la Constanţa

Ultimele zile din an le rezervă un eveniment extrem de plăcut rockerilor de toate vârstele de la malul mării: unul dintre cei mai iubiţi artişti români, Cristi Minculescu, fostul solist al trupei Iris, şi Nuţu Olteanu Supergrup vor susţine un concert la Constanţa. Gazda super-evenimentului programat mâine, de la ora 21.30, este clubul Phoenix, la exact un an de la ultimul show al lui Cristi Minculescu în binecunoscuta locaţie constănţeană. Biletele se pot procura, ca de obicei, de la sediul clubului, la preţul de 50 de lei.

Cristi Minculescu şi Nuţu Olteanu Supergrup au început, încă din toamna acestui an, o serie de concerte prin mai multe oraşe din ţară. În urmă cu mai bine de un an, Cristi Minculescu anunţa că părăseşte definitiv trupa Iris, al cărei solist a fost timp de peste 30 de ani. El s-a stabilit în Germania, la Regensburg, împreună cu familia, însă a spus că rămâne deschis oricăror colaborări artistice şi că va reveni în România ori de câte ori va fi solicitat să susţină concerte. Repertoriul ales de Minculescu şi Olteanu pentru concertele susţinute împreună reuneşte piese antologice din patrimoniul Iris - „Trenul fără naş“, „Pe ape“, „Doar pentru voi“, „Lumina zilei“, „Noaptea“, „Strada ta“, „Cei ce vor fi“, „Baby“. Mai mult, fanii vor putea asculta preluări din repertoriul unor trupe precum AC/DC, Bad Company, Whitesnake şi Led Zeppelin, însă fiecare dintre show-urile susţinute prin ţară, în această formulă, are un specific aparte.