Miner maratonist

Deşi a terminat cu peste trei ore şi jumătate după învingător, minerul chilian Edison Pena a cucerit inimile spectatorilor prin efortul depus la maratonul oraşului New York, de duminică. Pena, cel de-al 12-lea miner scos luna trecută la suprafaţă, după ce a fost blocat în subteran timp de 69 de zile, a fost invitat la cursă de organizatori, după ce aceştia au aflat că bărbatul de 34 de ani alerga zilnic prin tunelele minei, înainte de a fi salvat. După ce a rezistat cu stoicism problemelor pe care le-a avut la genunchi, Pena a terminat maratonul în cinci ore, 40 de minute şi 51 de secunde, în aclamaţiile sutelor de mii de oameni care au asistat la cursă. ”A meritat să alerg acest maraton pentru că am vrut să motivez oamenii. Vreau să-i conving că pot face ceea ce şi-au propus în viaţă”, le-a declarat Pena reporterilor. Pena, a cărui personalitate efervescentă l-a transformat în atracţia săptămânii la New York, a alergat prima jumătate a cursei, iar apoi durerea l-a forţat să se oprească la un punct de ajutor medical, de unde a plecat cu pungi de gheaţă ataşate la ambii genunchi. Restul cursei a parcurs-o aproape numai în mers, însă a găsit puterea să alerge ultima parte până la linia de sosire din Central Park.