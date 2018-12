Mineritul de criptomonede, mai scump decât cel de platină și aur

Un studiu recent arată că procesul prin care sunt obținute criptomonedele (numit și minerit) consumă mai multă energie electrică decât săpatul după metale prețioase precum aurul și platina. Oamenii de știință de la Oak Ridge Institute for Science and Education au analizat procesul de minerit criptomonede, în perioada 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2018, și au constatat că exploatările de bitcoin (BTC), ethereum (ETH), Litecoin (LTC) și Monero (XMR) au consumat, în medie, 17, șapte, șapte și, respectiv, 14 megajouli (MJ) pentru a genera un singur dolar american. Prin comparație, aluminiul, cuprul, aurul și platina consumă 122, patru, cinci și șapte MJ pentru a genera aceeași valoare, titrează CoinTelegraph. Practic, mineritul de metale, cu excepția aluminiului, necesită mai puțină energie decât cel de criptomonede. De asemenea, cantitatea de energie necesară pentru obținerea a trei dintre cele patru monede digitale menționate - bitcoin, ethereum și Litecoin - tinde să crească de la an la an. De exemplu, în 2016, bitcoin avea nevoie de 17 MJ pentru a genera un dolar american. În prezent, consumul este de 19 MJ. Oamenii de știință au concluzionat că, în cei trei ani în care au efectuat studiul, mineritul de criptomonede a fost responsabil pentru trei până la 15 milioane tone de emisii de dioxid de carbon (CO2).