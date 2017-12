Minime de -15 grade Celsius, la Constanța

Așa cum spune tradiția, chiar a venit gerul Bobotezei. Specialiştii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea au anunțat că, astăzi, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața în cea mai mare parte a Dobrogei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua, în estul Dobrogei, unde mai sunt posibile fulguieli. Vântul va mai prezenta intensificări locale, cu rafale de vânt ce vor depăși 50 km/h în timpul zilei. La Constanța, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -9 și -6 grade C, iar cele minime între -15 și -9 grade C. Mâine, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 și -5 grade C, iar cele minime între -15 și -7 grade C. În această zi, cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. După gerul năprăznic, joi, 8 ianuarie, temperaturile vor mai crește. Maximele vor fi cuprinse între -2 și 2 grade C, iar minimele între -4 și -1 grad C. Cerul va fi variabil, mai mult noros începând din cursul după-amiezei. Spre seară și noaptea, local, vor fi precipitații mixte, favorizând depunerea de polei. Vântul va sufla slab și moderat, în intensificare treptată.