Ne așteaptă vreme mohorâtă în următoarele zile în Dobrogea, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Joi, 6 octombrie, maxima zilei va fi de 17 grade Celsius și vom avea parte de vreme atât cu soare, cât și cu nori. Vineri, 7 octombrie, maxima va urca până la 20 de grade C, însă este posibil să plouă. Sâmbătă, 8 octombrie, va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 16 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C.