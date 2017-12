Mini-oraş pe apă cu dotări de lux

Una din cele mai mari pasagere ale liniei italiene de croaziere Costa - „Costa Deliziosa” a poposit, ieri, pentru a doua oară în acest an, în Dana zero a Portului Constanţa. Nava „Costa Deliziosa” este o surată a cunoscutei „Costa Concordia” care a eşuat anul trecut pe coasta italiană. Face parte din navele de lux de mari dimensiuni ce organizează croaziere în întreaga lume. Este practic un „mini-oraş” pe apă cu dotări catalogate la cinci stele: restaurante, săli de sport, cafenele, baruri, piscine, săli de teatru pe două niveluri, cinematograf 4D, un simulator de Forumula 1 dar şi alte facilităţi pe care le au turiştii care aleg croaziere pe acest pasager. Gigantul a adus la Constanţa peste 2.500 de pasageri, cei mai mulţi italieni, la care se adaugă aprox. 1.100 de membri ai echipajului. Printre angajaţii de la bordul navei sunt şi 19 români care îndeplinesc funcţii importante pe navă. Printre românii care muncesc pe „Costa Deliziosa” se numără şi Edi Moraru. El lucrează ca operator video pe navă şi surprinde prin obiectivul camerei momentele inedite prin care trec turiştii. Mărturiseşte că este pentru a doua oară, în cei şapte ani de navigaţie, când ajunge la Constanţa la bordul pasagerului pe care lucrează, ceea ce îi dă sentimentul că e mai aproape de casă. „Prima dată când s-a mai întâmplat asta a fost în urmă cu o lună, atunci când „Costa Deliziosa” a ajuns pentru prima dată la Constanţa”, a spus românul. S-a obşnuit să muncească printre străini şi nu simte că este tratat altfel din cauza naţionalităţii. „Suntem integraţi la fel ca toţi ceilalţi. Sunt mulţi italieni, dar suntem ca o familie mare. Cu plăceri şi neplăceri. E bine, e frumos, dar e şi puţină militărie. Acum venim din Savona, am fost în Grecia, în Turcia, azi (ieri - n.r.) Constanţa, mâine (azi - n.r.) Odessa, apoi Yalta, Atena, şi înapoi în Savona. E o croazieră de 13 zile”, mărturiseşte operatorul. El a făcut parte din echipajul care a participat la începutul anului la turul lumii pe „Costa Deliziosa” în 100 de zile, iar experienţa i s-a părut una inedită pentru că astfel a reuşit să vadă toată lumea.

Costul unei croaziere pe navă variază între 700 şi 2.000 de euro. „Este un itinerariu care atrage persoanele de vârstă puţin mai ridicată, pentru că vizează un număr destul de mare de zile”, spune directorul de vânzări Club Croaziere, Vlad Popescu. Odată ce turiştii ajung pe calea apei în România, ei pot face un tur de Bucureşti şi vizitează obiectivele principale de acolo, pot efectua un tur al Constanţei, o excursie în Deltă şi pot opta pentru o plimbare la Cetatea Histria.