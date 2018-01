Mini-portrete pentru regizori

Ion Popescu Gopo, Nicolas Roeg şi Neil LaBute sînt cele trei personalităţi omagiate de Festivalul Internaţional de Film Transilvania în secţiunea 3X3. Este vorba despre primul român cîştigător al unui Palme d'Or, un britanic care şi-a croit drumul în film de la asistent de montaj la regizor nominalizat la BAFTA şi un cineast american la fel de cunoscut pentru munca de dramaturg. Stilurile cinematografice ale celor trei vor fi prezentate în cîte trei lung-metraje ale lor. Astfel, pînă pe data de 10 iunie, cînd se încheie ediţia a şasea a festivalului, cinefilii vor putea (re)vedea „Comedie fantastică”, realizat în anul 1975, cu Dem Rădulescu şi George Mihăiţă în rolurile principale, „De-aş fi... Harap-Alb” din 1965, cu Florin Piersic şi Emil Botta şi „Povestea dragostei” din 1976, cu Diana Lupescu şi Mircea Bogdan. Aceste filme vor fi precedate fiecare de un scurtmetraj al lui Ion Popescu Gopo, printre care şi „Scurtă istorie”, distins cu Palme d'Or în 1957. Coincidenţa face ca, la 50 de ani după reuşita lui Ion Popescu Gopo de la Cannes, Cristian Mungiu să fi cîştigat primul Palme d'Or pentru lungmetraj din cinematografia românească.

Nicolas Roeg este invitatul special al festivalului. Regizorul britanic este prezent, la Cluj, între 2 şi 4 iunie, urmînd să ia parte la toate cele trei proiecţii ale filmelor sale. Este vorba despre primele două filme realizate în calitate de regizor, „Walkabout” realizat în 1971 şi „Don't Look Now”, realizat doi ani mai tîrziu şi cel mai recent lung-metraj, „Puffball”, care a avut premiera mondială la TIFF. Regizorul britanic a debutat după o experienţă de peste două decenii în industria de film britanică, începînd ca asistent de montaj şi devenind apoi operator. Despre „Don't Look Now” se spune că este capodopera sa. Producţia acestui film a ridicat însă şi o întrebare al cărei răspuns este încă necunoscut: a fost sau nu trucată scena de sex dintre Donald Sutherland şi Julie Christie? Controversa a fost cu atît mai mare cu cît era prima oară cînd, într-un film, doi actori de serie A s-au expus frontal într-o astfel de scenă. Proiecţia lungmetrajului a fost precedată de acordarea premiului pentru întreaga carieră a realizatorului britanic, vizibil emoţionat de surpriza pe care i-au rezervat-o organizatorii. După 34 de ani, Donald Sutherland a revenit într-un film regizat de Nicolas Roeg în „Puffball”, alături de Kelly Reilly şi Miranda Richardson. În filmografia regizorului britanic figurează şi un film cu Ion Caramitru, „Two Deaths”, din 1995, a cărui acţiune se petrece în Bucureşti, în anul 1989, pe fundalul Revoluţiei. De altfel, tocmai amintirile plăcute din timpul filmărilor pe meleagurile româneşti l-au determinat să revină.

Şi Neil LaBute a fost invitat de organizatorii să vină la Cluj. Acesta şi-a anulat vizita, dar au ajuns la Cluj trei filme ale sale: „In the Company of Men” / „În compania bărbaţilor”, recompensat cu New York Critics' Circle Award pentru cel mai bun debut în lungmetraj şi Filmmakers' Trophy la Sundance Film Festival, „The Shape of Things” / „Forma lucrurilor”, o adaptare a piesei omonime, scrisă de el şi „Nurse Betty” /„Sora Betty”, apreciat pentru cel mai bun scenariu la Cannes 2000, Globul de Aur 2001 pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal pentru Renee Zellweger sau cel mai bun film străin la British Independent Film Awards 2000. Ca dramaturg, Neil LaBute este cunoscut publicului din România graţie pieselor „The Shape of Things” şi „Bash, o trilogie contemporană”, cu reprezentanţii pe diverse scene.