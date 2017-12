Mini-rugby are priză la copii

Întrecerile de mini-rugby organizate de Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa îşi găsesc tot mai mulţi respondenţi în rândul copiilor. Sâmbătă, la Mangalia, s-a desfăşurat a doua etapă a turneelor de mini-rugby la categoriile under 12 şi under 14, etapă la care au participat şapte cluburi sportive. La categoria under 12 s-au înscris cinci formaţii, înregistrându-se rezultatele: CS Litoral Mangalia - CS Tomitanii Constanţa 0-15, CS Năvodari - CS Mihail Kogălniceanu 0-25, CS Mihail Kogălniceanu - CS Tomitanii Constanţa 10-15, CS Litoral Mangalia - RC Cleopatra 5-15, CS Năvodari - CS Litoral Mangalia 10-10, CS Tomitanii Constanţa - RC Cleopatra 15-10. La under 14 cele şase echipe au fost împărţite în două grupe, consemnându-se rezultatele - Grupa A: Callatis Mangalia - RC Litoral Mangalia 10-10, Callatis Mangalia - CS Mihail Kogălniceanu 30-15, CS Mihail Kogălniceanu - RC Litoral Mangalia 10-45; Grupa B: RC Cleopatra-CS Năvodari - CS Tomitanii Constanţa 10-50, CSO Ovidiu - CS Tomitanii Constanţa 10-50, RC Cleopatra-CS Năvodari - CSO Ovidiu 35-45; Finala mică: Callatis Mangalia - CSO Ovidiu 45-10; finala mare: CS Tomitanii Constanţa - RC Litoral Mangalia 45-5. Campionatul la U14 şi U12 se desfăşoară tip campionat, tur-retur (octombrie - decembrie şi martie - mai), sub formă de turnee şi se desfăşoară în Constanţa, Mangalia, Năvodari şi Mihail Kogălniceanu. Cine câştigă cele mai multe etape, va câştiga campionatul regional la under 14 şi under 12. DJST a premiat copiii la final cu dulciuri.

Tot sâmbătă, dar pe terenul Cleopatra din Constanţa, s-au desfăşurat două partide din Campionatul Regional - under 18: CS Cleopatra Constanţa - RCJ Farul Constanţa 12-39; under 17: CS Cleopatra Constanţa - CS Năvodari 20-12. Duminică, la under 16, pe stadionul “Mihai Naca“, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a dispus de Tomitanii Constanţa, scor 15-10.