Miniseria lui Kevin Costner filmată în România, premiată

Seria ”Hatfields & McCoys” produsă de History şi filmată în România, cu Kevin Costner în rolul principal, a fost desemnată Cea mai bună miniserie de televiziune, la cea de-a 17-a gală a premiilor Satellite, organizată la Los Angeles. Premiile Satellite sunt decernate anual, de International Press Academy (IPA), o asociaţie de jurnalişti specializaţi în domeniul divertismentului. Filmul ”Silver Linings Playbook” a fost însă marele învingător. Această comedie cu accente dramatice, regizată de David O. Russell, s-a impus la cinci categorii de premii, inclusiv Cel mai bun film al anului. David O. Russell a fost desemnat Cel mai bun regizor, iar protagoniştii filmului, Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence, au fost desemnaţi Cel mai bun actor, respectiv, Cea mai bună actriţă. Acelaşi film s-a impus şi la categoria Cel mai bun montaj, premiu acordat lui Jay Cassidy şi Crispin Struthers.

Alt mare câştigător a fost serialul ”Homeland”, care a câştigat trei trofee, pentru Cel mai bun serial-dramă, Cel mai bun actor, pentru Damien Lewis şi Cea mai bună actriţă, pentru Claire Danes. ”The Big Bang Theory” s-a impus la categoria Cel mai bun serial de comedie. Anne Hathaway a fost desemnată Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul din ”Les Miserables”, un musical premiat şi la categoria Cel mai bun cântec, pentru ”Suddenly” şi Cea mai bună coloană sonoră. Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a revenit spaniolului Javier Bardem, pentru rolul său din ”Skyfall/007: Coordonata Skyfall”. La categoria Cel mai bun film internaţional al anului 2012 s-au impus, la egalitate, comedia franceză ”Les Intouchables”, în regia lui Olivier Nakache şi Eric Toledano şi cea sud-coreeană ”Pieta”, în regia lui Kim Ki-duk. La această categorie a fost nominalizat şi filmul românesc ”După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu. La categoria Cea mai bună imagine, la care fusese nominalizat şi directorul de imagine român Mihai Mălaimare Jr., cu filmul ”The Master”, s-a impus pelicula ”Life of Pi”, cu Claudio Miranda.

“Rise of the Guardians” a fost desemnat Cel mai bun film de animaţie, iar “Chasing Ice” a fost votat Cel mai bun documentar. Mark Boal a câştigat trofeul Satellite la categoria Cel mai bun scenariu original, cu filmul “Zero Dark Thirty”, iar David Magee a fost recompensat cu premiul pentru Cel mai bun scenariu adaptat, pentru “Life of Pi”. În cadrul aceleeaşi gale au fost atribuite şi câteva premii speciale. Astfel, Terence Stamp a fost premiat pentru contribuţia deosebită adusă industriei cinematografice, Walter Murch a primit Premiul Nikola Tesla, Paul Williams a primit Auteur Award, Bruce Davison a fost recompensat cu Premiul Onorific Satellite, Quvenzhane Wallis a primit premiul pentru Cel mai bun debut, pentru rolul din ”Beasts of the Southern Wild”, Benh Zeitlin, regizorul filmului ”Beasts of the Southern Wild”, a primit Premiul Humanitarian, musicalul ”Les Miserables” a fost premiat la categoria Cea mai bună distribuţie de film, iar serialul ”Walking Dead” s-a impus la categoria Cea mai bună distribuţie dintr-un serial TV.