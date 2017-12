Ministerele, în topul angajatorilor

De la an la an, în ministere creşte numărul de posturi mai ceva ca pe plantaţie, deşi şefii ministerelor şi ai agenţiilor aflate în subordine au susţinut întotdeauna că nu toate funcţiile în instituţiile pe care le conduc sunt ocupate dar, în fiecare an, prin legi ale bugetelor de stat s-au cerut majorări de posturi. Potrivit unor date prezentate de Ziarul Financiar, din 2005 până în 2009 s-au înfiinţat cel puţin 60.000 de posturi noi. Un exemplu actual este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, care, anul trecut, avea trecute în schema de finanţare 680 de posturi, iar Ministerul Turismului avea, tot anul trecut, 229 de posturi. Noul minister format, rezultat din fuziunea celor două instituţii, are finanţate anul acesta 865 de posturi. Concluzia este că, într-un singur minister, într-un an de criză, schema posturilor a fost extinsă cu aproape 60 de funcţii şi nu redusă cum tot declara în ultima perioadă, ministrul Dezvoltării Regionale, Elena Udrea. Un alt exemplu este cel al Ministerului Economiei, care, din 2005 până în 2009, aparent şi-a redus schema de personal de la 888 de persoane, la 587, însă în Legea bugetului pentru 2010 are bugetate 2.372 de posturi. Pe de altă parte există ministere din ale căror scheme au dispărut posturi, însă numărul nu este relevant în condiţiile date. Din 2005 până în 2009, de la Ministerul Culturii au dispărut din schema de finanţare şase posturi, de la Ministerul Comunicaţiilor nouă posturi, iar de la Ministerul Educaţiei, 12. La acest capitol stau mai bine Justiţia, care, în patru ani, a pierdut 424 de posturi, Sănătatea, cu 283, iar Transporturile, cu 120. Singurul minister care şi-a lărgit schema de finanţare din 2005 până în 2009 cu 49.636 de posturi este cel al Administraţiei şi Internelor şi drept urmare au crescut şi cheltuielile. Dacă în 2005 cheltuia cu personalul 480 milioane de euro, în 2009 a ajuns să cheltuiască 1,38 miliarde de euro, valoare în care sunt incluse şi creşterile salariale. Şi Ministerul Agriculturii şi-a extins în patru ani schema posturilor finanţate la 4.444 de posturi. Însă în capul listei este Ministerul Finanţelor, care a finanţat în 2009 cu 6.428 de posturi mai mult decât în 2005, având o creştere a cheltuielilor de personal de la 97, la 252 milioane euro. În doar patru ani, din datele prezentate de Ministerul Finanţelor, cheltuielile cu personalul în institiţiile de stat au crescut de două ori, de la 5,89, la 11,1 miliarde de euro în 2009.

PS: În ultimii 5 ani, la cârma ţării a fost tot Traian Băsescu, cel care acum se laudă că încearcă reformarea administrativă a statului.