Ministerul Agriculturii suspendă acordarea primelor de vacanţă

Ministerul Agriculturii suspendă, începînd cu luna iulie, acordarea primelor de vacanţă ce trebuiau alocate funcţionarilor publici din cadrul ministerului din cauza necesităţii finaciare de susţinere a agriculturii într-un an de criză, a declarat Miron Moldovan. „Ministerul Agriculturii trebuie să ia această măsură ţinînd cont de contrîngerile bugetare şi de necesităţile financiare de susţinere a agriculturii într-un an de criză ca acesta şi suspendă, deocamdată, plata primelor de vacanţă”, a declarat secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), Miron Moldovan. Potrivit acestuia, circa 12.500 de funţionari publici, salariaţi din aparatul propriu şi din structurile ministerului, au dreptul la o primă de vacanţă, în medie, de circa 1.000-1.500 lei. “S-au acordat prime, însă nu foarte mulţi şi-au luat concediu pînă în prezent. Cei mai mulţi şi-ar fi luat începînd cu luna iulie”, a adăugat Moldovan. Ministrul Dezvoltării Rurale şi Locuinţei, Vasile Blaga, a declarat, miercuri, că a suspendat plata primelor de vacanţă în acest an, dar ar putea fi obligat să le achite la finalul anului prin decizii ale instanţei. Acesta a precizat că, în decembrie 2008, în urma unor hotărîri judecătoreşti, ministerul a fost obligat să achite integral angajaţilor primele de vacanţă aferente anilor 2001-2008. De asemenea, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijocii, a achitat aproximativ 1,5 milioane de lei pentru primele de vacanţă, din totalul de 3,2 miloane de lei disponibili pentru 2009, însă de miercuri (8 iulie - n.r) a sistat plata acestora.