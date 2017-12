Ministerul Agriculturii vrea să scoată direcţiile silvice din lista deconcentratelor

Deşi a anunţat săptămîna trecută că trimite 123 de decizii de demitere către direcţiile silvice, Ministerul Agriculturii ar putea scoate aceste instituţii de pe lista deconcentratelor. Potrivit unui proiect de Hotărîre de Guvern, atît persoana juridică - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cît şi unităţile din structură, nu sînt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. În document se mai arată că personalul silvic încadrat în unităţile din cadrul Regiei nu are statut de funcţionar public, ci intră sub incidenţa Statutului personalului silvic. “Prin proiectul de HG este actualizată lista cuprinzînd serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Agiculturii, prevăzută în OUG 37/2009, prin scoaterea din listă a direcţiilor silvice judeţene şi a municipiului Bucureşti”, se arată în nota de fundamentare. Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Miron Moldovan, a declarat vinerea trecută că urma să trimită în cursul acelei zile notificări de demitere către 756 de directori executivi şi directori adjuncţi din direcţiile, inspectoratele şi oficiile judeţene aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Agriculturii. Dintre aceştia, 123 de directori erau de la direcţiile silvice judeţene.