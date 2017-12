Ministerul andrelelor

După modelul mamei eroine, Elena Udrea tinde să devină femeia minister. În comunism, mama eroină era personajul central al marilor prefaceri din patria noastră. Pentru fiecare copil născut la normă, pentru că exista şi o astfel de ramură în întrecerea socialistă, primea o medalie sau o insignă de fruntaşă în creşterea natalităţii pe ţară. Cu sau fără insignă, Elena Udrea a devenit mama eroină a tuturor ministerelor, cărându-şi “plozii” după ea. Sunt ministere care sunt în stare să fugă de acasă, de la Palatul Victoria, în speranţa că ar putea prinde un loc în poala ei, noul sediu al Guvernului. Cum ceilalţi miniştri se dovedesc a fi nişte poeţi de mâna a treia, ca să nu spun incapabili, toate speranţele stau în sclipirile de moment ale Elenei Udrea. În curând, despre Elena, o să spunem că are o droaie de ministere, asociind-o cu imaginea mamei eroine de altădată. Operaţiunea de înfiere a Guvernului continuă. După Transporturi, s-ar putea să urmeze Ministerul Apărării. Abia aştept să o văd pe doamna Udrea cum bate apăsat pas de defilare şi prezintă onorul spre dreapta. În mod normal, în dreapta, conform protocolului în vigoare, ar trebui să se afle comandantul suprem, care abia mai clipeşte de când s-a stins partidul său de suflet. Fără îndoială, Ministerul Turismului rămâne copilul de suflet al Elenei Udrea, celelalte ministere fiind din... flori. Într-un fel, la noi, turismul reprezintă activitatea de bază a tuturor ministerelor, ţinând cont de faptul că titularii posturilor umblă brambura. Trecerea unora prin Guvernul Boc, aflat în postura de ghid la gura Peşterii Muierii, seamănă cu o banală excursie sau cu o drumeţie în dorul lelii. Înainte, excursiile de acest gen erau organizate sub genericul “Să cunoaştem frumuseţile patriei”. Acum, în plină criză, s-a trecut la tematica japoneză gen “Yok”. Femeia minister este un personaj mult prea palpitant pentru nivelul de înţelegere a unor mase largi populare. Cetăţeanul simplu are în cap prima telenovelă din viaţa lui. Este vorba despre epopeea caprei cu trei iezi, care, zice ea, mama vă aduce vouă, lapte-n ţâţe, drob de sare în spinare şi multe alte specialităţi culinare. Femeia minister are acelaşi destin. Trebuie să ţină într-o copaie mică şi insalubră tot cârdul de ministere care reprezintă Guvernul Boc. Are destule guri de hrănit, nu-i vorbă! Femeia minister are atenţia distributivă. Datorită calităţilor sale deosebite, poate, cu o singură reformă, revitaliza întreaga activitate economică. Ne plângem peste tot, reproşându-i şi lui Berceanu tot felul de nimicuri, că nu avem autostrăzi. Să fim serioşi! De ce nu pun turiştii osul la treabă? Prin comasarea celor două ministere, Turismului şi Transporturilor, vom avea autostrăzi mai multe! Ţinând cont de anumite înclinaţii şi pasiuni ale doamnei Udrea, s-ar putea înfiinţa, în curând, Ministerul Andrelelor, în formula doi pe faţă şi niciun opozant la suprafaţă.