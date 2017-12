Ministerul Comunicaţiilor, acuzat de deturnare de fonduri

Fonduri structurale în valoare de 84 de milioane de euro, a căror alocare a fost aprobată iniţial de Comisia Europeană (CE) pentru dezvoltarea serviciilor de internet broadband fix în zonele rurale şi fără acces la internet din ţară, vor fi direcţionate către proiecte de e-guvernare în platforma eRomânia, a anunţat, ieri, Toma Câmpeanu, şeful proiectului e-România în cadrul Ministerului Comunicaţiilor (MCSI). Liberalul Dan Georgescu, fost şef al autorităţii de reglementare în comunicaţii, acuză ministerul de deturnare de fonduri şi de încercarea de utilizare a acestor bani fără un control atent din partea CE. După ce autorităţile au primit acordul CE pentru un ajutor de stat de 84 de milioane de euro, reprezentând fonduri structurale, care ar fi fost date operatorilor pentru dezvoltarea serviciilor de internet broadband fix în zonele sărace şi fără acces la internet din ţară, Ministerul Comunicaţiilor doreşte acum direcţionarea acestor fonduri către servicii de e-guvernare care să intre în platforma e-România.

• EXPLICAŢII • Toma Câmpeanu, şeful proiectului e-România în cadrul MCSI susţine că operatorii au investit semnificativ în ultima perioadă pentru a avea acoperire cât mai mare în teritoriu şi populaţie cu internet de mare viteză şi că nu ar mai avea sens alţi bani şi în internet broadband fix. \"În 2009, prin aprobarea de către Guvern a strategiei de broadband am reuşit să deblocăm aceşti bani şi am primit acces la 84 de milioane euro prin care să acoperim întreg teritoriul cu servicii de internet broadband. Ce au făcut operatorii, care până atunci stăteau? Au zis că decât să facem noi asta, mai bine fac ei şi i-am încurajat şi au făcut acoperire cu broadband. Ar fi deci absurd să plătim în plus nişte bani pentru acelaşi lucru. De asta am cerut Comisiei Europene să folosim aceşti bani pe servicii de e-guvernare\", a explicat Câmpeanu. Acesta estimează că aprobarea CE pentru această redirecţionare de fonduri UE va veni undeva în vara acestui an.

Prezent la eveniment, Dan Georgescu, fost şef al autorităţii de reglementare în comunicaţii (ANRCTI) şi în prezent preşedinte al Comisiei de IT&C în cadrul PNL, a acuzat guvernul de inconsistenţa strategiilor aprobate. \"Avem o strategie naţională de broadband aprobată de guvern aşa cum avem şi strategiile pentru trecerea la televiziunea digitală terestră şi eRomânia. Dacă treceţi 84 de milioane de euro de la telecomunicaţii către strategia eRomânia înseamnă că strategia de broadband rămâne o hârtie moartă\", a spus Georgescu. În replică, oficialul MCSI a precizat că prin strategia de broadband autorităţile şi-au asumat \"un anumit procent de acoperire broadband la nivelul populaţiei şi gospodăriilor. Nu înseamnă că acea acoperire o va face neapărat statul sau o firmă privată\". În sprijinul respectării acestei strategii, Toma Câmpeanu a amintit şi de investiţiile făcute în implementarea a peste 200 puncte de acces gratuit la internet de bandă largă (hotspot-uri) în zone publice din România în 2009 şi de implementarea altor 300 de hotspoturi în acest an. Dan Georgescu a mai precizat, pentru HotNews.ro, că ceea ce încearcă să facă de fapt ministerul este o deturnare de fonduri şi o modalitate de a acorda aceşti bani fără o atentă supraveghere din partea CE. \"Situându-se pe ultimele locuri în UE în privinţa broadbandului fix, România avea nevoie de acest ajutor de stat pentru dezvoltarea acestor reţele în mediul rural sau în locuri unde operatorii nu sunt dispuşi să investească. Deturnarea acestor bani mi se pare în contradicţie totală cu interesele ţării şi cu strategia aprobată de acest guvern în care era prevăzut ajutor de stat pentru dezvoltarea acestor reţele. Investiţiile în broadband erau strict controlate de directoratul Agenda Digitală al CE, în condiţiile în care la mijloc erau şi probleme care ţineau de concurenţă. În această formă, aceşti bani vor fi cheltuiţi fără un control strict al CE\", a spus Dan Georgescu.

• CÂT COSTĂ PLATFORMA E-ROMÂNIA? • Prin strategia e-România, în care autorităţile estimează că se vor aloca 500 milioane euro în perioada 2010-2013, se încearcă interconectarea tuturor sistemelor din administraţia publică şi oferirea a 600 de servicii publice electronice până în 2013. Toma Câmpeanu aminteşte că din cele 500 milioane de euro, circa 60% sunt fonduri structurale şi că \"până acum s-au finanţat deja 168 de servicii publice electronice care sunt în curs de implementare şi vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an sau al anului viitor, pentru care am atras fonduri europene de 152 milioane euro\". Potrivit anunţului făcut ieri, tot pentru servicii în e-România vor fi alocate şi cele 84 de milioane de euro. Într-un interviu acordat HotNews.ro luna trecută, Toma Câmpeanu estima că alte circa 500 de milioane de euro vor intra în platforma eRomânia în perioada 2014-2017 fără ca lucrurile să se oprească aici. Până la acest moment, ministerul a lansat licitaţii pentru primele două etape ale proiectului eRomânia. Datorită problemelor de finanţare însă, lucrările de implementare nu au pornit încă.