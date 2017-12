Ministerul Culturii îşi bate joc de artiştii constănţeni

ŞMECHERIA UNGUREASCĂ. Telenovela Teatrului de Balet „Oleg Danovski” este departe de a se sfârşi, după ce Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN) a rescris scenariul, după dictarea ministrului Kelemen Hunor. După apariţia Ordonanţei 63/2010 privind reducerile de personal din administraţia publică locală, primăriile şi Consiliile Judeţene au trecut la reorganizare, fiind obligate să trimită acasă mii de funcţionari. La Constanţa, printre cei vizaţi să rămână fără un loc de muncă au fost şi angajaţii instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). La vremea respectivă, din dorinţa de a concedia cât mai puţini angajaţi ce contribuiau direct la actul de cultură conducerea CJC a încercat o comasare a instituţiilor de cultură, reuşind în acest fel să concedieze un număr mai mare de personal auxiliar decât artişti. Ideea comasării instituţiilor de cultură i-a nemulţumit pe artişti, mai ales pe cei de la Teatrul de Balet “Oleg Danovski”, care au solicitat Ministerului Culturii preluarea instituţiei în subordinea sa. După o serie de discuţii, reprezentanţii ministerului au acceptat această variantă, urmând să se facă demersurile necesare pentru acest lucru. Ideea trecerii Teatrului de Balet “Oleg Danovski” în subordinea MCPN a fost avansată încă din 2005 de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, dar care, la vremea respectivă, a fost contestată chiar de artişti. “Am susţinut mereu că Dobrogea trebuie să aibă instituţii naţionale de cultură pentru judeţul Constanţa, al doilea contribuabil la nivel naţional. M-am bucurat când, în sfârşit, am văzut că un ministru a fost de acord cu propunerea mea”, a declarat Constantinescu. Bucuria preşedintelui CJC a fost însă scurtă. În urmă cu câteva zile, Ministerul Culturii a promovat o hotărâre de Guvern prin care aproba preluarea patrimoniului Teatrului de Balet “Oleg Danovski”. “Când am citit hotărârea de Guvern am văzut că sursa de finanţare pentru Teatrul de Balet este tot bugetul CJC. După ce ne-au obligat să reducem numărul de personal, ne-au luat 25% din buget, acum vin şi ne spun că preiau patrimoniul instituţiei de cultură, dar cu finanţare tot din bugetul şi aşa sărăcit al CJC. În aceste condiţii, în cadrul şedinţei CJC de astăzi (n.r. - ieri) am propus modificarea hotărârii privind acordul de predare a Teatrului de Balet “Oleg Danovski”, unde am adăugat un amendament conform căruia dacă hotărârea de Guvern trece în forma propusă de minister, atunci acordul CJC nu mai este valabil. A fost, de fapt, o şmecherie care să ne scoată tot pe noi vinovaţi pentru Ordonanţa 63/2010 şi pentru ce decizii au luat guvernanţii pentru restructurări”, a afirmat Constantinescu.

GUVERNUL HAOS. Şmecheria încercată de Ministerul Culturii se înscrie de fapt în tendinţa generală a Guvernului Boc “fără număr”, care, din 2008 şi până în prezent, a luat decizii care nu au făcut decât să aducă România la sapă de lemn. Administraţiile locale spun din 2007 că statul trebuie să elimine TVA-ul din proiectele europene şi nimeni nu le-a ascultat. Acesta este unul din motivele pentru care majoritatea primăriilor din România nu îşi permit să acceseze fondurile europene. Nimeni din conducerea Guvernului nu a ascultat părerile celor din administraţia locală, motiv pentru care, în prezent, haosul în domeniul administraţiei este la el acasă. Şi pentru că Guvernul Boc simţea nevoie să accentueze haosul, a venit cu majorarea TVA-ului de la 19%, la 24%. Această creştere a dat peste cap toate proiectele autorităţilor locale care, în prezent, la fiecare din şedinţele pe care le au, se văd nevoite să supună aprobării consilierilor locali sau judeţeni modificări ale proiectelor. “Aceste aberaţii guvernamentale nu fac decât să întârzie nejustificat demararea unor proiecte. Nu mai vorbim despre nenumăratele modificări ale normativelor de accesare a fondurilor europene. Prin toate aceste demersuri, Guvernul Boc nu face decât să calce în picioare autonomia locală, deşi, în acordul de aderare la UE, România a garantat această autonomie a administraţiilor publice locale”, a spus Constantinescu.