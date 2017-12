Ministerul Economiei riscă să dispară (!?!)

Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a primit doar două observaţii, într-o lună, la strategia de competitivitate, situaţia fiind surprinzătoare având în vedere importanţa ei pentru investitorii români şi străini, a declarat ieri secretarul de Stat Adrian Ciocănea. „Am finalizat strategia de competitivitate şi am pus-o la dezbatere publică. În mod surprinzător, am primit două observaţii în 30 de zile. Mi se pare un pic neaşteptat, pentru că este un document pe care toată lumea l-a cerut, inclusiv organizaţiile investitorilor străini”, a spus Ciocănea. Staţi liniştit, domnu’ secretar de Stat. În ultima zi de dezbatere veţi primi 1.000 de reclamaţii şi o să trebuiască să reîntoarceţi strategia în comisii. Cât despre planul de reindustrializare a ţării, promovat intens de fostul ministru de resort Varujan Vosganian, Ciocănea a spus că a cerut ajutorul unui consultant din Germania: „Avem nevoie de un minister puternic, care să fie integrator. De aceea, am avut peste 500 de întâlniri cu reprezentanţii din industrie. Pasul următor este găsirea unui consultant. Am decis să căutăm sprijin la unul dintre cele mai reprezentative state din Europa, şi anume Germania”. În opinia secretarului de Stat, Ministerul Economiei trebuie să fie un interlocutor puternic, nu ca acum, astfel încât mediul privat să ştie cu cine vorbeşte: „Aşa cum merg lucrurile acum, ministerul va dispărea, pentru că, dacă dispare industria, nu-şi va mai avea rostul”.