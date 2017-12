Noul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, s-a remarcat doar prin decizii care nu fac decât să distrugă sistemul de învăţământ românesc, decizii prin care numeroase şcoli din ţară au fost sau urmează a fi desfiinţate. Interesant este faptul că deciziile Ministerului Educaţiei au la bază rapoarte ale Inspectoratelor Şcolare din fiecare judeţ, care se pare că, la vremea când au fost făcute, nu au luat în considerare specificul fiecărei unităţi de învăţământ. Aşa s-a ajuns ca şcoli cu un anumit specific să fie băgate în aceeaşi oală a desfiinţării cu toate celelalte unităţi de învăţământ. Heirupismul portocaliu a condus la dispariţia unor unităţi de învăţământ speciale, care aveau un alt statut decât cele generale sau licee. La Constanţa este cunoscut scandalul privind desfiinţarea Şcolii Speciale nr.2, decizie luată fără a consulta Consiliul Judeţean Constanţa, în a cărui subordine se afla. Modificările survenite la nivelul conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean au scăpat de la desfiinţare Şcoala Specială nr.2, după ce conducerea CJC a explicat că prin desfiinţarea unităţii de învăţământ se pierd fondurile europene de reabilitare a infrastructurii instituţiei. În prezent, CJC se confruntă cu o altă problemă. De curând, la nivelul CJC, s-a primit o înştiinţare conform căreia, din luna februarie, Şcoala Sanatorială Mangalia urmează să fie desfiinţată, pentru că nu mai corespunde normelor Ministerului Educaţiei. „Acolo se pregătesc în special copiii cu dizabilităţi şi cu afecţiuni foarte grave, dar care trebuie şcolarizaţi. Această instituţie asta face. Am solicitat Inspectoratului Şcolar să scoată de pe lista de desfiinţare Şcoala Sanatorială Mangalia. Acest lucru se face pe criteriile şcolilor generale, dar noi aici vorbim de o situaţie specială. Fără a acuza Inspectorul General Şcolar, spun că acele norme sunt greşite, şi că ele trebuie adaptate la situaţiile şi specificul fiecărei şcoli şi a ceea ce deserveşte fiecare şcoală. Nu poţi stabili dinainte câţi copii handicapaţi vor fi, pentru că numai Dumnezeu ştie cum se naşte fiecare. În aceste condiţii, nu poţi cataloga toate şcolile după aceleaşi criterii. Noi am şi aprobat bugetul pentru 2011 pentru această unitate de învăţământ şi le-am solicitat consilierilor judeţeni PDL să facă demersuri să nu închidem această şcoală. Este foarte uşor să desfiinţăm ceva. Este mai greu să punem la loc”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că are speranţa că la nivel ministerial se va lua o decizie care să vină în sprijinul instituţiei de învăţământ constănţene.