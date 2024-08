Ministerul Finantelor a listat la BVB cea mai mare emisiune de titluri de stat Fidelis - peste 3.2 miliarde lei

Ministerul Finantelor (MF) a atras aproape 1,7 miliarde lei si, respectiv, peste 311 milioane euro (valori insumand peste 3,2 miliarde lei – 650 milioane euro), prin a patra oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

„Pentru a doua oara in acest an, au fost investite sume record pentru emisiunile Programului FIDELIS. Cele peste 230.000 de subscrieri in titlurile de stat FIDELIS de pana acum se integreaza perfect in dinamica investitiilor persoanelor fizice pe piata de capital si reusesc sa atraga surse importante de finantare pentru statul roman. Instrumentele oferite in cadrul acestui program sunt imbunatatite constant pentru a ne adapta cerintelor investitorilor. In ceea ce priveste componenta sociala, ne mandrim cu cei peste 11.000 de donatori-investitori care au subscris pana acum peste 1,4 miliarde lei. Ca element de noutate, aceasta editie, in afara de instrumentul dedicat donatorilor, a adus scadenta de 5 ani, pentru cei ce urmaresc investitii de lunga durata, cu risc minim si dobanda competitiva", a declarat Marcel Bolos, Ministrul Finantelor.

„Felicitam Ministerul Finantelor pentru succesul remarcabil obtinut in cadrul celei de-a 18-a oferte publice de vanzare a titlurilor de stat Fidelis. Atragerea unei sume record de peste 3,2 miliarde lei demonstreaza increderea investitorilor romani in stabilitatea si perspectivele economice ale tarii noastre. Interesul in crestere al investitorilor a fost vizibil si in numarul de ordine de subscriere, care a depasit in premiera pragul de 20.000. Aceasta realizare consolideaza parteneriatul dintre statul roman si piata de capital si subliniaza importanta diversificarii portofoliului de investitii. Prin intermediul titlurilor de stat Fidelis, investitorii au acces la o clasa de active stabila si cu randament atractiv, contribuind astfel la dezvoltarea economiei romanesti", a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al BVB.