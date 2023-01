Ministerul Finantelor lanseaza a zecea oferta de vanzare de titluri de stat FIDELIS

Ministerul Finantelor continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori București (BVB) o noua oferta de vanzare, in perioada 5 – 19 decembrie. Aceasta este a zecea oferta de acest tip derulata prin intermediul pietei de capital de Ministerul Finantelor incepand cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor noua oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, peste 13,5 miliarde lei (2,7 miliarde euro).

„In ultimii doi ani, Ministerul Finantelor a oferit in mod constant persoanelor fizice instrumente alternative pentru diversificarea investitiilor, contribuind astfel la atragerea de noi investitori in piata de capital si diversificarea ofertei de instrumente tranzactionate pe piata administratã de Bursa de Valori Bucuresti. De la inceputul programului lansat in anul 2020, Ministerul Finantelor a oferit 9 emisiuni denominate in lei si euro prin intermediul Sindicatului de intermediere si a atras in total 7,84 mld. lei si 1,15 mld. euro (echivalent a 13,5 mld. lei), cu maturitaticuprinse intre 1 si 5 ani. Ne bucura foarte mult interesul constant al investitorilor pentru emisiunile FIDELIS in cadrul celor 3 emisiuni denominate in lei si euro prin care Ministerul Finantelor a atras in acest an 4,4 miliarde lei echivalent. Ministerul Finantelor a fost unul din cei mai importanti parteneri ai pietei de capital din Romania, contribuind la cresterea tranzactiilor realizate pe piata de capital, chiar si pe fondul multiplelor turbulente din mediul economic, politic si social intampinate in ultimii ani. Vom ramane parteneri de incredere in continuare, atat pentru mediul investitional, cat si pentru Bursa de Valori Bucuresti in diversificarea ofertei de instrumente financiare atractive”,a declarat Adrian Caciu, Ministrul Finantelor.

Persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenereBT Capital Partners&Banca Transilvania,Banca Comerciala Romana,BRD – Groupe Societe GeneralesiAlpha Bank Romania, titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti.

„Continuarea acestei traditii a IPO-urilor pentru titlurile Fidelis este o dovada in plus ca bursa continua sa sustina finantarea economiei si, totodata, romanii sunt dispusi sa disloce sume importante de bani atunci cand identifica o oportunitate, indiferent de contextul economic, sanitar sau geopolitic. Ultimii trei ani au fost marcati de incertitudini provocate de pandemie, de razboiul din Ucraina, de perturbari ale lanturilor de aprovizionare la nivel mondial, dar in ciuda acestor incertitudini, piata de capital din Romania a evoluat constant, fiind derulate peste 120 de runde de finantare, cu o valoare cumulata de peste 4,7 miliarde euro. Concomitent, numarul de investitori a urcat continuu, de la 53.000, in decembrie 2019, la peste 128.000, in septembrie 2022. Aceasta dinamica se datoreaza atat celor care investesc direct in actiuni, dar si celor care isi plaseaza banii in titluri de stat Fidelis”,a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Cu toti ne dorim sa ajungem intr-un punct in care cat mai multi romani sa fie investitori la Bursa de Valori Bucuresti si, totodata, cat mai multe companii romanesti se listeaza la bursa. Pentru aceasta, trebuie sa continuam sa colaboram toti cei implicati in piata de capital, pentru implementarea solutiilor corecte pentru a materializa potentialul de dezvoltare al pietei de capital si al economiei. Ministerul Finantelor este unul dintre cei mai importanti parteneri ai pietei de capital din Romania si suntem mandri sa dovedim ca bursa este un pilon pentru accesarea finantarii nu doar de companii, ci si de Statul roman, si, astfel, capitalul este pus in miscare si aduce si randamente celor care-l detin. In ultimii trei ani, investitorii au realizat pe piata secundara peste 39.000 de tranzactii cu titluri Fidelis, in valoare cumulata de aproape 1,8 miliarde lei, adica aproximativ 13% din valoarea atrasa prin cele noua oferte. Aceste cifre confirma avantajele listarii la bursa, investitorii avand la indemana un mecanism foarte rapid pentru lichidizarea investitiei lor si o administrare activa a portofoliilor”,a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Detaliile fiecarei emisiuni sunt disponibile in tabelul urmator:

Criteriu Emisiune in lei scadenta in decembrie 2023 Emisiune in lei scadenta in decembrie 2025 Emisiune in euro scadenta in decembrie 2023 Emisiune in euro scadenta in decembrie 2024 ISIN ROL2A38SL248 RORE7V23P540 RODUZSQCHEH9 RONSFB9KLS92 Simbol R2312B R2512A R2312AE R2412AE Maturitate 22 decembrie 2023 22 decembrie 2025 22 decembrie 2023 22 decembrie 2024 Dobanda anuala 7,65% p.a. 8,00% p.a. 2,70% p.a. 3,70% p.a. Perioada derulare 5 – 19 decembrie 5 – 19 decembrie 5 – 19 decembrie 5 – 19 decembrie Valoare nominala/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro Suma minima subscrisa 5.000 lei 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro

Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (19 decembrie 2022), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimata de intrare la tranzactionare este 23 decembrie 2022.

Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager.