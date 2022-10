Ministerul Finantelor listeaza la BVB o noua emisiune de titluri de stat FIDELIS

Ministerul Finanțelor (MF) a atras 423,1 milioane lei și, respectiv, 120,6 milioane euro, (valori însumând puțin peste 1 miliard lei – 206,6 milioane euro) prin a noua ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulată în ultimii trei ani prin sistemele Bursei de Valori București (BVB).

Astfel, valoarea celor nouă runde de finanțare derulate în ultimii trei ani la BVB de către Ministerul Finanțelor a depășit 13,5 miliarde lei (2,7 miliarde euro).

„Vedem că numărul de investitori din piața locală de capital, este în continuare în creștere, ajungând la peste 117.000 la jumătatea acestui an, și ne dorim să le oferim tuturor o gamă cât mai amplă de instrumente pentru a-și putea administra portofoliile cât mai eficient și, totodată, pentru a face cât mai facil procesul investițional, de la deschiderea de cont până la plata impozitelor. Fiecare IPO pentru titluri de stat Fidelis s-a încheiat cu succes, ceea ce demonstrează că piața de capital este un canal viabil de finanțare atât pentru companiile antreprenoriale, cât și pentru stat, și investitorii pot disloca sume importante de bani atunci când identifică oportunități de investiții. Suntem convinși că investitorii vor fi și mai interesați în IPO-uri precum cele pe care intenționează să le deruleze Fondul Proprietatea la Hidroelectrica și Salrom, ceea ce va atrage sume și mai mari în astfel de oferte. Piața de capital din România s-a poziționat foarte bine în acest an raportat la alte piețe din regiune. Avem deja 13 companii în indicii FTSE Russell, indicele BET-TR este singurul indice din regiune pe verde după primele 8 luni ale acestui an. Specificul companiilor listate și următoarele IPO-uri anunțate se alătură cumulului de factori care fac România mai vizibilă pe radarele investitorilor internaționali”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.