Ministerul Justiţiei va achita restanţele salariale

Fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, anunţa, la începutul lunii aprilie a acestui an, că au fost plătite toate restanţele salariale, afirmaţii contrazise de judecători care au reclamat noului ministru, Tudor Chiuariu, faptul că nu şi-au primit banii cuveniţi. La întîlnirea avută, vineri, cu o delegaţie a judecătorilor, Ministerul Justiţiei (MJ) a precizat că va achita, în perioada august - septembrie, magistraţilor şi personalului auxiliar din cadrul instanţelor, drepturile stabilite prin hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.În acest context, MJ susţine că bugetul instanţelor va fi administrat în continuare de Ministerul Justiţiei, ca parte a puterii executive şi are în vedere ca, la o viitoare modificare legislativă, atribuţiile de administrare a bugetului ordonatorilor secundari şi terţiari să fie preluate de un manager economic, astfel încît preşedintele de instanţă să nu mai aibă atribuţii în acest sens. Managerii de instanţe şi parchete ar putea prelua activitatea administrativă a preşedinţilor de instanţe şi şefilor de parchete, în acest sens ministerele Justiţiei din România şi Marea Britanie derulînd un proiect pentru implementarea unui astfel de sistem. Potrivit ministrului Justiţiei, sistemul managerilor de instanţă va fi testat în instanţe pilot româneşti, pentru o perioadă de cel puţin un an, urmînd apoi o analiză privind oportunitatea implementării acestui sistem la nivel naţional.

Ministrul Chiuariu a precizat că, unii dintre judecătorii cu care a discutat despre sistemul managerilor de instanţe au fost încîntaţi, dar se aşteaptă la rezistenţă din partea altora.

\"Cei care au fost în Marea Britanie şi au văzut cum funcţionează sistemul s-au declarat încîntaţi şi au spus că trebuie să-l prelum şi noi\", a declarat Chiuariu. Ministrul a subliniat că este nejustificată temerea că nu s-ar putea aplica programul în România, pentru că sistemul de drept este unul romano-germanic, iar Marea Britanie are unul anglo-saxon.

Rolul managerilor administrativi este acela de a-i degreva pe judecătorii care sînt preşedinţi de instanţe, de sarcinile administrative. Pentru început, sistemul managerilor de instanţă va fi testat într-un număr de instanţe reprezentative, iar în faza ulterioară va fi analizată oportunitatea implementării sistemului la nivel naţional.