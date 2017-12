Ministerul Mediului a cumpărat publicitate la preţurile de anul trecut, neindexate

Ministerul Mediului a fost în ultima perioadă ţinta mai multor atacuri mediatice. Un cotidian central a relatat, în ediţia de luni, despre un contract caracterizat drept \"reclamă nesimţită\", atribuit prin negociere directă de Ministerul Mediului către firma ARS Advertising. Reprezentanţii Ministerul Mediului au dorit să clarifice toate aceste probleme. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, trei sferturi din suma alocată pentru contractul cu ARS Advertising pentru promovarea Axei 3 din POS Mediu, reprezintă fonduri europene, a căror cheltuire este verificată de Comisia Europeană (CE). Reprezentanţii instituţiei informează că spoturile POS Mediu „au fost şi sînt difuzate pe primele opt canale de televiziune din România, selectate în ordinea audienţelor certificate de instituţii independente şi autorizate în acest sens“. Potrivit ministerului, scopul a fost acela de a asigura „impactul ridicat în rîndul publicului general al campaniei“. Acelaşi comunicat al ministerului Mediului precizează că prima parte a contractului a implicat difuzarea a 670 spoturi TV, 2.583 de spoturi radio naţionale şi 744 pe radiourile în limba maghiară, amplasarea a o sută de panouri outdoor şi cumpărarea a 102 machete de presă. În cel de-al doilea contract, cel pentru Axa 3 din POS Mediu, criticat de presa ultimelor zile, urmează să fie difuzate 338 de spoturi TV, 1.593 de spoturi radio, 43 de machete de presă şi de amplasat 26 de panouri outdoor în oraşele în care vor fi derulate programe din fonduri accesate pe Axa 3 POS Mediu. „Prin semnarea contractului cu aceeaşi agenţie am asigurat nu doar scurtarea timpului pentru achiziţia publică, ci şi menţinerea aceloraşi preţuri de acum un an şi, mai mult, a aceluiaşi curs de schimb valutar de acum un an\", se arată în comunicat. De fapt, contractul cu ARS Advertising, a fost semnat cu mult înainte ca Nicolae Nemirschi să ajungă ministru. În prezent, din dorinţa de a evita birocraţia privind licitaţiile pentru achiziţia publicitară, ministerul nu a făcut decît să extindă un contract deja existent, printr-un act adiţional, astfel că cei interesaţi de accesarea fondurilor pe Axa 3 a POS-ului de Mediu să fie mult mai repede informaţi. Mai mult decît atît, una din condiţiile principale impuse de Uniunea Europeană la accesarea fondurilor comunitare se referă la promovarea programelor lansate prin axe de finanţare.