Ministerul Mediului acuză ANRMAP de încălcarea legislaţiei

Disputa dintre Ministerul Mediului (MM) şi Autoritaţea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a continuat în weekend, Ministerul acuzîndu-l pe preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă, de încălcarea prevederilor legale în acţiunile de verificare a MM privind contractarea unor servicii publicitare. \"Îi amintim doamnei preşedinte că încălcările de legislaţie nu au fost săvîrşite de Ministerul Mediului, ci de propria instituţie pe care o conduce, în cadrul acţiunii de verificare ce a întreprins-o la minister, pe cale procedurală, prin încălcarea clară a propriului regulament al ANRMAP, cît şi prin încălcarea flagrantă a prevederilor OG 2/2001 privind regimul contravenţiilor, de către angajaţi aflaţi în subordinea domniei sale\", se arată într-un comunicat al Biroului de presă al MM, prin care răspunde afirmaţiilor Cristinei Trăilă referitoarea la anumite contracte încheiate de Ministerul Mediului. Reprezentanţii MM susţin că protocolul la care a făcut referire Trăilă - înregistrat la MM sub nr 1781/AK/21.05/2008 - a fost încheiat de către minister cu două entităţi care au ca atribuţii acţiuni de verificare şi monitorizare în domeniul achiziţiilor publice, respectiv cu UCVAP şi ANRMAP. \"Acest protocol are ca scop asigurarea unui cadru unitar de funcţionare a activităţii acestora şi evitarea suprapunerii, implementarea eficientă a proiectelor finanţate din instrumentele structurale, cît şi angajarea şi utilizarea corectă şi eficientă a fondurilor comunitare în vederea evitării aplicării corecţiilor financiare ca urmare a nerespectării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de către beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul programului operaţional gestionat de către MM - AM Pos Mediu\", susţine sursa citată. În acelaşi comunicat, Ministerul arată că documentele încheiate pentru contractarea serviciilor de publicitate sînt perfect legale, subliniind faptul că preşedintele ANRMAP s-ar fi aflat într-o confuzie totală atunci cînd a dispus sancţiunile privind o presupusă contravenţie. Mai mult, reprezentanţii Ministerului se prevalează de controalele executate de o altă instituţie a statului în acelaşi caz, care nu au relevat nicio inadvertenţă în procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. \"Trăilă încearcă cu disperare să protejeze abuzurile săvîrşite de către propria instituţie\", se mai stipulează în comunicat.