Ministerul Sănătății, amendat degeaba!?

Ministerul Sănătăţii (MS) precizează că nu există o bază legală pentru a fi elaborat un ghid pentru respectarea dreptului persoanelor cu deficienţe de auz de a obţine avizul medical pentru permisul de conducere, după ce Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) i-a aplicat o amendă de 2.000 de lei pentru discriminarea hipoacuzicilor. Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1162/2010, pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, nu precizează în ce condiţii persoanele cu deficienţe de auz pot primi avizul medical pentru permis. La capitolul ”Auzul”, actul normativ nu prevede decât că permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidaţii sau conducătorii auto din grupa 2 (şoferii profesionişti - categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E, n.r.) numai cu avizul unei unităţi de asistenţă medicală autorizate şi că se acordă o atenţie deosebită examinării medicale, fără a se face vreo precizare în ceea ce-i priveşte pe cei care vor să obţină sau să-şi reînnoiască permisul pentru categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 şi BE. Astfel, consideră MS, respectivul ordin nu aduce prejudicii şi nici nu produce discriminarea persoanelor cu deficienţe auditive care pot dobândi calitatea de conducător auto pentru grupa 1, adică pentru conducători amatori, în aceleaşi condiţii ca toate celelalte categorii de persoane, potrivit unui răspuns al instituţiei la solicitarea Mediafax. Pe de altă parte, CNCD a fost sesizat în ianuarie anul trecut, de Asociaţia Naţională a Surzilor din România, de faptul că persoanelor cu deficienţe de auz le era refuzat, din cauza acestor deficienţe, avizul medical necesar pentru obţinerea permisului de conducere pentru şoferi amatori, a declarat preşedintele consiliului, Csaba Asztalos. Consiliul a sancţionat, tot anul trecut, Ministerul Sănătăţii cu avertisment şi i-a recomandat să elaboreze un ghid de interpretare pentru Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, astfel încât acordarea avizului medical persoanelor hipoacuzice să nu fie la latitudinea spitalului, ci să fie reglementată în funcţie de severitatea deficienţei.